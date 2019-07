Carmen Dan, audiată privind posibile fraude la alegerile europarlamentare și referendum

Foto: Carmen DAN/ Facebook

Carmen Dan a venit la audierile din Comisia parlamentară de anchetă pentru investigarea posibilelor fraude la alegerile europarlamentare şi la referendumul din 26 mai.

"Aş începe prin a preciza că nu MAI stabileşte numărul secțiilor de votare. MAI nu stabileşte numărul de buletine de vot, ștampile, cabine de vot. MAI nu are atribuţii în interiorul secţiilor de votare, aici responsabilitatea îi revine preşedintelui secţiei de votare. MAI nu are atribuţii în ceea ce priveşte funcţionarea sistemului de monitorizare a prezenţei la vot, MAI asigură paza secţiilor de votare şi am făcut acest lucru. Asigurăm securitatea transportului şi depozitarea materialelor electorale, MAI asigură respectarea termenelor din calendarul electoral", a spus Carmen Dan.

De asemenea, a fost invitat şi Teodor Meleșcanu, la audieri, pentru problemele din diaspora, dar acesta s-ar afla într-o delegație. Ministrul va trimite reprezentanți ai instituției pe care o conduce.