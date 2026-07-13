Cât costă benzina şi motorina, luni, 13 iulie 2026, în România, după ce prețurile petrolului au crescut cu peste 3%

Prețurile petrolului au crescut cu peste 3%. Sursa foto: Profimedia Images

Carburanţii sunt în continuare scumpi, în România, din cauza crizei din Strâmtoarea Ormuz. De altfel, prețurile petrolului au crescut cu peste 3% după noile atacuri dintre SUA și Iran. Astfel, luni, 13 iulie 2026, un litru de benzină standard se vinde la unele staţii din Bucureşti cu 8,59 lei, iar un litru de motorină standard costă 9,34 lei. Şoferii care alimentează cu GPL plătesc 4,52 lei/litru de combustibil, notează Peco Online.

Dacă, în general, benzina standard costă la fel în majoritatea oraşelor mari din ţară, preţul motorinei standard variază între 9,34 lei/litru şi 9,39 lei/litru, în funcţie de companie.

Petrolul s-a scumpit cu peste 3%

Prețurile petrolului au crescut duminică, după atacurile reciproce între Statele Unite și Iran. Țițeiul Brent, referința internațională, a crescut cu 3,92%, ajungând la 78,99 dolari pe baril, iar țițeiul american a urcat cu 3,44%, ajungând la 73,87 dolari pe baril.

Însă creșterea este „destul de moderată”, a declarat pentru CNN Bob McNally, fondator și președinte al Rapidan Energy Group. Prețurile țițeiului Brent au avut o tendință descendentă de când au atins 115 dolari pe baril în aprilie.

McNally a spus că prețurile petrolului au scăzut datorită asigurărilor date de președintele Donald Trump, care dorește deschiderea Strâmtorii Ormuz pentru a evita „o adevărată catastrofă economică și financiară”.