Cât lemn se taie ilegal din pădurile statului

Foto: pixabay.com

Volumul de lemn care se taie ilegal din pădurile de stat administrate de Romsilva se ridică la cel mult 50.000 de metri cubi pe an, ceea ce reprezintă 0,01 metri cubi pe an şi pe hectar sau un fag cu un diametru de 8 centimetri, susţine directorul general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Gheorghe Mihăilescu.



„Au existat în spaţiul public anumite informaţii despre tăieri ilegale. Există şi în Germania tăieri ilegale, numai că ei le numesc tăieri neautorizate. Este o nuanţă. Volumul care se taie neautorizat din pădurile administrate de Romsilva este undeva între 40.000 şi 50.000 de metri cubi pe an, asta înseamnă un volum de 0,01 metri cubi pe an şi pe hectar, înseamnă un fag sau un molid cu diametrul de 8 centimetri. Credeţi că a tăia, a recolta neautorizat, un par la hectar este un pericol? Eu vă spun că nu”, a declarat, vineri, şeful Romsilva, într-o dezbatere în care a prezentat oferta pentru 2020.



Acesta susţine că societatea românească s-a schimbat „enorm de mult”, pentru că nu mai sunt presiuni antropice asupra pădurilor decât în anumite zone, cele în care sunt comunităţi de romi încă neintegrate.

Din cele 6,5 milioane de hectare de pădure câte există în evidenţa fondului forestier naţional în România, 3,113 milioane hectare se află în proprietatea publică a statului, fiind administrate de Romsilva.