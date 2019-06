Cătălin Ivan, fost europarlamentar: „Viitorul PSD, condus de Viorica Dăncilă, arată rău”

Cătălin Ivan, fost europarlamentar, a declarat la Antena 3 că viitorul PSD, cu Viorica Dăncilă în frunte, arată rău și că știa că se va ajunge aici.

„Văd PSD condus de Viorica Dăncilă rău. Am spus atâția ani de zile, cât am fost în PSD, că aici se va ajunge și aici s-a ajuns. Dacă vă uitați la cei care au ținut discursuri astăzi, dacă vă uitați la cum a arătat Congresul astăzi, e o copie nefericită a congreselor de dinainte. Niciunul dintre cei care au candidat astăzi, mai puțin Viorica Dăncilă, nu poate să repună PSD pe picioare. Eu am spus că PSD nu-și va mai reveni după Liviu Dragnea. Nu din cauza Vioricăi Dăncilă, nu pentru că nu e în stare, Viorica Dăncilă e aceeași persoană, s-a schimbat doar păpușarul. Nu știu cine e acum în spatele ei, înainte știam, era Liviu Dragnea. Mie Congresul îmi arată un partid captiv, un partid care s-a predat celor cu care s-a luptat până acum”, a spus Cătălin Ivan la Antena 3.