Cătălin Predoiu anunță cea mai mare reformă în MAI din ultimii 20 de ani. Ce se întâmplă cu Jandarmeria

1 minut de citit Publicat la 12:12 18 Noi 2025 Modificat la 12:17 18 Noi 2025

Cătălin Predoiu, vicepremier, ministru al Afacerilor Interne. Sursa foto: Facebook /Catalin Predoiu

Cătălin Predoiu a anunțat marți cea mai mare reformă din ultimii 20 de ani la nivelul structurilor MAI. Este vorba despre un pachet de patru reforme majore pentru modernizarea instituției, două proiecte de acte normative și două ordine ministeriale, care vizează traficul rutier, dispeceratele, Jandarmeria Română și combaterea violenței domestice.

Printre măsurile anunțate de Cătălin Predoiu se numără dislocarea echipelor de jandarmi la pază lângă clădiri, în timp ce imobilele vor fi păzite cu tehnologie conectată la centrele de comandă ale Jandarmeriei.

Aproximativ 3.000 de jandarmi sunt redirecţionaţi din posturile fixe interioare către activitatea din teren, iar efectivele pentru transporturile speciale cresc de la 439 la aproximativ 800.

“Am semnat un ordin ministerial prin care am aprobat și dispus punerea în aplicare a Noului Concept de Pază al Jandarmeriei Române. Pe scurt, acest ordin dislocă trupele fixate la pază lângă clădiri, care vor merge acum în patrulare și intervenție mobilă.

Clădirile se vor păzi cu tehnologie conectată la centrele de comandă ale Jandarmeriei și intervenția unităților mobile alertate și, dacă beneficiarii doresc, cu pază privată. Iar trupele astfel eliberate de o muncă pasivă și uneori sterilă, vor patrula și interveni mobil atunci când e cazul, pentru a proteja cetățenii și comunitățile”, a precizat Cătălin Predoiu.

1.443 de obiective, cu aproximativ 9.000 de funcţii

Potrivit ministrului, Jandarmeria Română asigură paza a 1.443 de obiective, cu aproximativ 9.000 de funcţii, ceea ce reprezintă 55% din efectivele operative.

“Peste 80% dintre acestea implică staționarea jandarmului într-un punct fix, ceea ce limitează aria din spațiul spațiul public în care el poate furniza cetățeanului siguanță”, a adăugat Cătălin Predoiu.

Potrivit acestuia, noua concepție care a stat la baza reformei, pleacă de la existența noilor tehnologii digitale care permit combinarea acțiunii umane cu mijloacele tehnice în siguranța publică.

“Noua concepție reorganizează radical modul de acțiune al Jandarmeriei. Este modernizat sistemului de protecție prin conectarea tuturor obiectivelor la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei — de la 15% la 100%, prin integrarea tehnologiilor avansate de securitate și prin standardizarea procedurilor de alarmare și intervenție. Dispozitivele de pază se reconfigurează prin reducerea obiectivelor cu post fix de la 1.273 la 252, includerea a aproximativ 1.180 de obiective în aria patrulelor mobile și creșterea protecției inteligente (monitorizare + patrulare) de la 16% la 30%”, a mai precizat Cătălin Predoiu.