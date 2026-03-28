Cătălin Predoiu: "România este printre cele mai sigure ţări din lume". Cifrele unei platforme ne plasează înaintea Franței și Angliei

1 minut de citit Publicat la 10:38 28 Mar 2026 Modificat la 10:38 28 Mar 2026

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu. Sursă foto: Agerpres

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu a declarat, sâmbătă, că România este printre cele mai sigure ţări din lume și a adus în sprijinul acestei afirmații date de pe o platformă internațională care monitorizează, între altele, costul și calitatea vieții în lume.

Potrivit numbeo.com, situația criminalității situează România într-o poziție mai bună decât Franţa, Irlanda, Germania, Belgia, Spania şi Anglia.

Situația infracționalității în Bulgaria și din Republica Moldova este, de asemenea, percepută ca fiind mai gravă decât cea din România.

În schimb, state precum Polonia, Austria, Elveţia, Finlanda, Cehia şi Danemarca sunt considerate mai sigure decât țara noastră.

Țările cu cea mai mare criminalitate desemnate de platforma citată sunt Papua Noua Guinee, Venezuela şi Haiti.

Cătălin Predoiu: Aproape 14 mii de percheziții la suspecți în cazuri de infracțiuni grave într-un an, 123 de grupuri destructurate

"13.786! Nu e doar un număr, este parte din eforturile MAI în războiul cu criminalitatea organizată: 13.786 de percheziții domiciliare într-un an la suspecți de infracțiuni grave.

Peste 1.800 de acțiuni de amploare pentru combaterea criminalității organizate. 123 de grupuri infracționale destructurate.

Peste 3 tone de droguri de risc și mare risc confiscate.

Cum i-am sprijinit pe polițiști în acest efort? Două noi laboratoare de analiză a drogurilor, registru național automatizat, dezvoltarea componentei de poliție canină și suplimentarea polițiștilor antidrog.

Toate acestea pot fi traduse într-un rezultat recunoscut la nivel mondial: România – printre cele mai sigure țări din lume", a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.