Căţeluşa Hita, care asigură paza la Vama Otopeni, s-a deghizat în contesă, de Halloween. "Niciun pericol nu-i scapă"

1 minut de citit Publicat la 08:29 01 Noi 2026 Modificat la 08:30 01 Noi 2026

Căţeluşa Hita, care asigură paza la Vama Otopeni, s-a deghizat în contesă, de Halloween. Sursa foto: Poliţia de Frontieră / facebook

Vedeta Poliţiei de Frontieră Române de Halloween 2026 a fost căţeluşa Hita, care face parte din echipajul de pază de la Vama Otopeni. Aceasta s-a deghizat în contesă, dar a rămas la datorie în continuare. Colegii au descris căţeluşa din rasa ciobănesc german drept "cea mai carismatică și vigilentă „contesă” din zonă". Imaginile au ajuns virale.

"Atenție, pasageri! Astăzi, la Aeroportul Otopeni, controlul de frontieră este asigurat de cea mai carismatică și vigilentă „contesă” din zonă: Hita!

› Vezi galeria foto ‹

​Niciun pericol nu-i scapă, fie că e zi sau noapte, iar devotamentul ei transformă orice misiune într-o misiune îndeplinită cu succes", a transmis Poliţia de Frontieră.

Imaginile cu Hita au atras mii de like-uri şi de comentarii de apreciere pe reţelele sociale. Căţeluşa contribuie, la Vama Otopeni, la detectarea unor produse ilegale pe care unii călători ar încerca să le ascundă.