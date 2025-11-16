Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Rogobete: „Controlăm toate clinicile private din țară, pentru prima dată după Revoluție”

1 minut de citit Publicat la 13:56 16 Noi 2025 Modificat la 13:57 16 Noi 2025

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Facebook/ Alexandru Rogobete

Toate clinicile și cabinetele medicale private din țară, care dețin cel puțin o sală de operație sunt verificate, a anunțat duminică ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta spune că este „prima acțiune de control de această amploare după Revoluție”. Măsura vine după tragedia în care o fetiță de doi ani a murit, joi, după o anestezie realizată într-o clinică stomatologică din București.

Potrivit ministrului, verificările au început în urmă cu aproape o lună și vizează toate unitățile medicale private cu activitate chirurgicală. În urma controalelor efectuate până acum, autorizarea sanitară a fost retrasă pentru peste 20 de clinici, iar alte aproximativ 30 au primit sancțiuni.

„Este un control tematic la nivel național, demarat pentru prima dată după Revoluție. Verificăm absolut toate cabinetele private și clinicile private care au cel puțin o sală de operație”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică.

Acesta estimează că raportul final va fi gata în două-trei săptămâni.

Ministrul a insistat că scopul verificărilor nu este doar sancționarea neregulilor, ci și prevenirea unor situații dramatice precum cea produsă în cazul copilului de doi ani. „Dacă normativele nu sunt respectate, se lasă măsuri de conformare, astfel încât aceste clinici să intre în legalitate și să putem evita pe cât posibil astfel de tragedii”, a subliniat ministrul, adăugând că acțiunea a fost declanșată după „tragedia de la Constanța”, în urma căreia o tânără a murit la naștere.

Activitatea clinicii stomatologice unde a murit fetița, suspendată

Referitor la clinica din București unde a decedat fetița de doi ani, Alexandru Rogobete a precizat că unitatea nu mai poate funcționa până la finalizarea anchetei în desfășurare.

„Clinica este în momentul de față suspendată în conjunctura anchetei. După ce voi vedea raportul final, cu siguranță voi lua o decizie administrativă, dar fără a interveni în ancheta Parchetului General”, a afirmat ministrul.

Acesta a confirmat că în sediul nou al clinicii, unde a fost efectuată anestezia fatală, nu erau îndeplinite cerințele legale minime. „Vă spun cu certitudine că în acel spațiu nu existau echipamentele și dotarea minimă necesară pentru a desfășura o anestezie generală în condiții de siguranță”, a precizat Rogobete. El a menționat că unitatea medicală are două puncte de lucru, iar cel vechi respectă normele sanitare, spre deosebire de sediul recent deschis.