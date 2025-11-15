Noi mărturii cutremurătoare ale tatălui fetiţei moarte după anestezie: "Spuneau încontinuu: «Să cheme băiatul cu camere»"

Tragedia s-a petrecut joi după-amiaza. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Tatăl Sarei, fetiţa de doi ani care şi-a pierdut viaţa la o clinică stomatologică din Bucureşti, a făcut noi mărturii cutremurătoare după înmormântare. Acuză medicii de la clinica privată de tentativă de musamalizare şi cere verificarea imaginilor de pe camerele de supraveghere. "Spuneau încontinuu: «Să cheme băiatul cu camere»", a povestit bărbatul, care a mai spus că soţia lui nu a putut să participe la funeraliile micuţei lor.

Sara a fost condusă pe ultimul drum sâmbătă în oraşul natal, Câmpulung Muscel. Părinţii ei sunt îndureraţi şi vor ca cei vinovaţi de moartea ei să plătească pentru greşelile lor.

"Spuneau încontinuu: «Să cheme băiatul cu camere, băiatul cu sistemul video». A venit cu o cheie, nu ştiu ce a făcut, a plecat. Rog organele competente şi instituţiile statului să îşi facă datoria cât mai transparent şi să verifice foarte bine camerele, că acolo se vede tot şi de acolo se pot lua cele mai mari probe şi cele mai multe, pentru că s-a dus viaţa unui copil de doi ani, care era sănătos", a declarat Andrei Visoiu, tatăl Sarei, potrivit Antena 3 CNN.

Ulterior, tatăl Sarei a mai făcut următoarele precizări: " Într-adevăr, ieşiseră nişte valori la analize mult mai mari, noi am insistat să nu ne ducem, că lumea spune că ne-am dus copilul la moarte, cum sî ducem copilul la moarte?!? Nu am dus copilul la moarte, am dus copilul la o clinică bună, unde mai făcusem acolo o operaţie, am vrut ce e mai bun pentru copil, dar nu ştiam noi că ei o omoară. N-au decis să o omoare, teoretic, dar, preactic, uitaţi ce s-a întâmplat.

Ei nu trebuiau să ne cheme, au insistat şi soţia are mesaje, le-a dat şi aseară, la televizor, unde le spune că valorile sunt mai mari decât trebuie şi bine ar fi să o amânăm. Apoi, ei au dat mesaj, au spus că să venim".

Mama Sarei nu a participat la înmormântarea fetiţei

"Ne-a nenorocit. Deci, m-a nenorocit şi pe mine, şi pe soţie. Soţia nu a putut să participe la funeralii, n-am ce să vă spun mai mult de atât. Ancheta este în curs de desfăşurare, eu am declarat aseară tot ce s-a întâmplat acolo, că n-am fost prezent acolo, soţia a fost prezentă. Ei au vrut să muşamalizeze tot: în timp ce o resuscita pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia absolut nimic, ei deja chemaseră avocatul, juristul, probabil le-a spus ce să facă. Erau foarte stresaţi unii cu alţii când se vedeau, să nu-i vadă soţia. Soţia, vă daţi seama, că a simţit şi s-a uitat după ei ce fac", a declarat Andrei Visoiu, tatăl Sarei.

Cazul micuţei de doi ani este acum anchetat de poliţie şi au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Totodată, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a trimis Corpul de Control la clinica dentară în care s-a petrecut tragedia, iar cei de la Colegiul Medicilor fac şi ei verificări.