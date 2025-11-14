Patroana clinicii unde a murit fetița de 2 ani se lăuda cu investiții în "aparatură de ultimă generație", dar nu avea autorizație

Clinica dentară nu era autorizată pentru anestezie generală. FOTO: Hepta

Sorina Blaj, medicul stomatolog care deține clinica unde fetița de 2 ani a murit după ce a făcut stop cardio-respirator în urma unei anestezii generale, se lăuda într-un clip publicitar postat pe Facebook cu investiții în aparatură de anestezie de ultimă generație. Asta deși clinica nu ar fi avut nici măcar autorizație sanitară de funcționare, așa cum a precizat vineri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

“Ce vezi aici nu e doar o clinică. În curând aici vor fi trei cabinete de sedare profundă, dotate cu aparate de anestezie generală de ultimă generație”, este mesajul transmis de Sorina Blaj într-un clip în care prezintră cabinetele de sedare profundă.

În realitate, clinica nu era autorizată pentru astfel de proceduri. Singura anestezie pe care medicii aveau voie să o facă era anestezia locală. Cu toate acestea, clinica funcționa de la începutul lunii octombrie. Proprietara, doctorița Sorina Blaj, anunța că a investit un milion de euro în noua unitate medicală.

“Avem încă o clinică care nu funcționează corespunzător, care funcționează improvizat și care nu respectă normativele”, a spus vineri ministrul Sănătății.

Acesta a acuzat proprietarii clinicii că s-au gândit doar la profit, în timp ce un copil și-a pierdut viața. “Nu voi face rabat indiferent cine mă sună. Am închis în București clinici ale unor somități. Vor rămâne închise atâta timp cât nu respectă normativul”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Acuzații grave la adresa medicilor

Părinții copilei acuză medicii de malpraxis. Tatăl Sarei spune că anestezia a avut loc, deși rezultatele analizelor au fost rele. De asemenea, mama Sarei acuză că medicii au chemat prea târziu ambulanța.

Reprezentanții clinicii au spus că au sedat același copil în ianuarie:

“Menționăm de asemenea că micuța pacientă a mai trecut printr-o procedură similară în data de 27 ianuarie 2025 realizată înc adrul clinicii noastre de aceeași echipă medicală, medic anestezist și medic stomatolog, procedură care s-a încheiat fără complicații și cu o recuperare completă”.

După două sedări intravenuase, în 8 luni, corpul Sarei a cedat. Moartea ei nu dezvăluie doar o nouă modă periculoasă, ci și ilegalitatea în care funcționa clinica.

“Avize emise ilegal, clinici private care funcționează în afara legii”, a mai spus vineri ministrul Sănătății.

Val de anchete după moartea fetiței de 2 ani

Anchete în acest caz se desfășoară pe mai multe paliere. În primul rând este o anchetă a Inspecției Sanitare. Reprezentanți ai instituției au ajuns la această clinică în cursul zilei de vineri însoțiți de CEO-ul clinicii private. Rezultatul controlului Inspecției Sanitare a arătat că această clinică funcționa fără autorizație.

Se desfășoară și o anchetă a Corpului de Control al Ministerului Sănătății.

Totodată, Colegiul Medicilor Stomatologi din Capitală s-au autoseziat și cercetările desciplinare sunt în curs. Cele două doctorițe implicate în operație aveau aviz pentru practicarea profesiei până în 2026.

Cea mai importantă însă rămâne ancheta penală. Infracțiunea cercetată este uciderea din culpă. Se fac în acest moment cercetări in rem. Procurorii așteaptă raportul final al legiștilor.