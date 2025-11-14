Surse: Autopsia arată că fetița moartă la clinica stomatologică avea afecțiuni grave și nu trebuia anesteziată

2 minute de citit Publicat la 13:44 14 Noi 2025 Modificat la 13:49 14 Noi 2025

Părinții fetiței moarte FOTO: Antena 3 CNN

Legiștii au făcut vineri dimineață autopsia fetiței de 2 ani care a murit după ce a fost supusă unei anestezii generale pentru două tratamente de canal într-o clinică stomatologică din București. Surse medicale au declarat pentru Antena 3 CNN că la autopsie s-au descoperit o serie de analize care ridică semne de întrebare, pentru că fetița ar fi avut afecțiuni grave care nu ar fi permis anestezia.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, se așteaptă datele exacte, care vor veni, cel mai probabil, în câteva săptămână.

Joi, părinții fetiței au spus că la primele investigații pe care le-au făcut, analizele la ficat arătau valori de 6 ori peste limita normală, iar acest lucru a fost semnalat medicilor.

Aceștia, însă, au decis să facă această anestezie.

„Am venit astăzi aici, ieri am făcut nişte analize fetiţei, că ştiam că trebuie să aibă o intervenţie la dinţi: trebuia să facă două tratamente de canal. Analizele au ieșit aseară, în jur de ora 21:00 - 22:00, soţia i le-a trimis doctoriţei, i-a spus că nişte valori la ficat au ieşit mai mari de șase ori decât este limita. A spus că vorbeşte astăzi cu doamna anestezist. Astăzi, soţia a sunat, are şi mesaje pe WhatsApp, a sunat, i-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele valori mai mari. Noi am fost iarăşi, am făcut un set de analize (n.r.: al doilea), să fim siguri, că am zis că poate au ieşit rău la centrul unde am recoltat (n.r.: prima dată). Între timp, ne-au sunat să venim, c-au spus că nu este nicio problemă, i-a dat şi mesaj, a zis că este în regulă şi soţia a venit”, a spus tatăl fetiței.

Părinții spun că, deși au fost precauți și au cerut verificări suplimentare ale analizelor, clinica a insistat ca fetița să fie sedată. După doar 20 de minute de la anestezie, fetița a intrat în stop cardio-respirator.

„Ne-au anunţat abia după o oră şi ceva. Şi ambulanţa, la fel: a venit după o oră şi ceva”, a declarat tatăl, vizibil afectat.

Clinica dentară în care a murit fetița de 2 ani avea probleme de funcționare

Clinica dentară din București în care a murit o fetiță de doar doi ani, joi, „va fi închisă cu siguranță”, a afirmat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, unitatea medicală avea probleme cu autorizațiile.

„Din datele preliminare, sunt probleme. Autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Nu e raportul final, dar din ce știu de la echipa mea, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare”, a declarat Rogobete, la Digi 24.

Ministrul a criticat dur modul în care unele clinici private au fost lăsate să funcționeze ani la rând fără un control riguros, iar din această cauză mor oameni: „Ajungem din nou la aceeași problemă: avize emise ilegal, clinici private care funcționează în afara legii și la finalul zilei mor oameni”.

Rogobete a transmis și un mesaj către operatorii medicali privați:

„Închideți-vă clinicile ca să nu vin eu să vă închid! Prea mulți ani la rând aceste clinici au funcționat după cum au vrut. E o realitate dură”.