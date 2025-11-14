Avertisment dur al ministrului Sănătății pentru clinicile private: „Puneți cheia în ușă acum. Nu fac rabat, indiferent cine mă sună”

1 minut de citit Publicat la 14:56 14 Noi 2025 Modificat la 14:56 14 Noi 2025

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Hepta

Moartea fetiței de doi ani în urma unei proceduri de anestezie la o clinică stomatologică din București a declanșat o reacție dură din partea ministrului Sănătății. Alexandru Rogobete a transmis un avertisment clinicilor private care știu că funcționează ilegal să „pună cheia în ușă astăzi”.

„Funcționați ilegal? Puneți cheia în ușă! Astăzi! Este cel mai direct și cel mai responsabil apel pe care îl pot face după tragedia de aseară”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. „A murit un copil, într-un loc în care siguranța ar fi trebuit să fie garantată. Nu există cuvinte care să aline o astfel de pierdere, dar există responsabilitate. Și vă promit că nu voi lăsa această tragedie fără consecințe”.

La scurt timp după tragedie, ministrul a trimis Inspecția Sanitară de Stat la clinică. Iar primele concluzii, spune el, repetă problemele descoperite în numeroase alte unități private: legislația tratată ca opțională, spații improvizate, protocoale ignorate, funcționare în afara normativelor.

„Exact aceleași probleme pe care le găsim, repetat, de luni întregi. Exact aceleași nereguli care, în final, ucid”, a adăugat ministrul.

Rogobete afirmă că în doar câteva luni a închis „multe cabinete private” și a sancționat peste 30 de unități. Acum însă, tonul ministrului devine și mai direct: „Dacă știți că funcționați ilegal, puneți cheia în ușă acum! Nu mai merge cu improvizații! Deja s-a întâmplat. Și este ireversibil”.

El mai spune că nu face rabat „indiferent cine îl sună” și că a închis inclusiv „clinici cu nume mari”, care vor rămâne închise până respectă legea.

Ministrul merge și mai departe, afirmând că nu vor scăpa nici funcționarii sau inspectorii care au permis funcționarea unor clinici ilegale: „Cei care au emis avize din pix, cei care au închis ochii, cei care au permis funcționarea acestor spații ilegale, toți vor pleca acasă! Fără excepții!”

Rogobete a precizat că nu se pronunță asupra actului medical, acest lucru va fi analizat de Colegiul Medicilor și de medicina legală, însă, din punct de vedere administrativ, situația este clară: „Încă o clinică unde legalitatea este discutabilă, încă o funcționare pe lângă normative, încă o tragedie care putea fi evitată”.

Ministrul a anunțat că luni va primi raportul complet al Inspecției Sanitare, însă datele preliminare confirmă, spune el, aceeași atitudine periculoasă din partea unor clinici private:„Unii au impresia că pot face ce vor și că ‘merge și așa’. Nu, NU merge!”.