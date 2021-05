Cazul șoferului român de TIR ucis cu sabia într-o parcare franceză a ajuns în Parlamentul European

Odată cu adoptarea Pachetului de Mobilitate, Uniunea Europeană s-a angajat să garanteze parcări certificate și sigure în care șoferii de camioane să-și petreacă timpul de odihnă. Astfel de zone ar trebui să ofere un nivel minim de servicii și sisteme de securitate în caz de urgență - dar asta nu se întâmplă decât în foarte puține cazuri, de aceea infracțiunile violente sunt încă răspândite și ele afectează în mod disproporționat șoferii din estul Europei, amintește europarlamentarul vorbind despre moartea cetățeanului român M.S., șofer parcat în apropiere de Calais și care a surprins involuntar un hoț.

Vlad Gheorghe solicită Comisiei să clarifice măsurile de aplicare a prevenirii infracțiunilor în zonele de parcare, în conformitate cu Regulamentul 885/2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind STI în ceea ce privește furnizarea de servicii de informații referitoare la locuri de parcare sigure și securizate pentru camioane și vehicule comerciale.

Europarlamentarul USR PLUS cere Comisiei să facă publice demersurile pentru crearea de locuri de parcare sigure în statele membre, inclusiv cu finanțare europeană și măsurile concrete pentru protecția victimelor infracțiunilor comise în zonele de parcare neprotejate.

Europarlamentarul a cerut și autorităților franceze locale informații despre timpul de intervenție al ambulanței după apelul de urgență privind atacul asupra românului, detalii despre această intervenție și despre stadiul anchetei, precum și despre asistența acordată familiei victimei.

"Zona respectivă este recunoscută pentru un nivel ridicat de infracționalitate asupra camioanelor și șoferilor, mulți dintre ei români"

Consulatul român de resort Pas-de-Calais a fost de asemenea contactat de către eurodeputat cu privire la sprijinul acordat familiei șoferului ucis și demersurile întreprinse pe lângă autoritățile franceze.

”Am primit mai multe mesaje de la cetățeni și inclusiv mărturiile publice din acest caz arată că nu este unul izolat, dimpotrivă, zona respectivă este recunoscută pentru un nivel ridicat de infracționalitate asupra camioanelor și șoferilor, mulți dintre ei români. Am solicitat și ministerului francez de resort o analiză privind numărul și tipul faptelor similare înregistrate în ultimii trei ani, e important să știm câte dintre acestea au fost soluționate.

Încerc să aflu dacă autoritățile franceze au o strategie pentru a preveni și combate infracțiunile asupra șoferilor de camioane în zona Calais, care sunt în opinia domniilor lor cauzele și ce măsuri se impun”, a declarat europarlamentarul USR PLUS.

”Aleșii în Parlamentul European au atribuții și circumscripția lor este întreaga Uniune, este de datoria noastră să intervenim, să încercăm să sprijinim autoritățile locale și să contribuim la rezolvarea situațiilor care pun în pericol în orice fel cetățenii europeni. Mai ales în timp ce-și fac treaba, sunt la serviciu și asigură un trai decent familiilor lor, ca în cazul șoferilor de camioane ce traversează zilnic întreaga Europă și transportă bunurile de care ne folosim cu toții”, a explicat Vlad Gheorghe.

Europarlamentarul USR PLUS a introdus recent o serie de amendamente care să crească siguranța circulației rutiere în toate statele membre UE, inclusiv România, fiind raportor alternativ din partea grupului RENEW EUROPE pentru dosarul privind inspecția tehnică în Comisia de Transport și Turism. Măsurile propuse au fost votate în plenul Parlamentului European pe 26 aprilie, cu 654 de voturi pentru, 30 împotrivă și 9 abțineri.

Un şofer român de TIR a fost omorât cu o sabie, într-o parcare din Franţa, sub ochii îngroziţi ai soţiei, cu care lucra în echipaj.

Mihai Spătaru se afla, noaptea trecută, într-o parcare de pe autostrada N28 din Franţa, împreună cu soţia sa.

La un moment dat, tânărul şofer român de TIR i-a spus soţiei că merge la toaletă, iar înainte va verifica încărcătura. Imediat după ce a coborât şi a ajuns în spatele camionului, Mihai a fost atacat cu sabia de un individ.

Soţia sa a văzut totul, iar până să intervină, bărbatul a fost tăiat de două ori, iar criminalul a fugit.

Mai mult, strigătele de ajutor ale femeii ar fi fost auzite de ceilalţi şoferi aflaţi în parcare, însă niciunul nu a coborât pentru a sări în ajutorul colegului lor.

"A coborât și a fost înjunghiat de 2 ori cu o lamă a unei săbii, fără avertizare, fără a apuca să aibă vreo reacție, sub ochii soției lui"

Povestea tragică a şoferului român de TIR a fost făcută publică de Ilie Matei-"Omul soselelor", într-o postare pe Facebook.

"El se numea Mihai....se numea Mihai si pana aseara a fost unul dintre ai nostri.

Iși caștiga painea ca si noi, de pe urma unui volan de camion, lucrand in echipaj cu sotia lui.

Noptea trecută, se afla parcat pe N28 in Franta.A coborat din camion pt a merge la toaletă. I-a spus sotiei ca pana sa mearga la toaletă se duce să se uite daca incarcatura este in regulă si lacatul remorcii este intact.

A coborat si a fost injunghiat de 2 ori cu o lamă a unei săbii, fără avertizare, fără a apuca să aibă vreo reactie, sub ochii sotiei lui.

Mai trist decat atat, politia și ambulanța au venit după o ora si jumatate si doar constat decesul colegului nostru.

Vreau să atrag atentia asupra unui aspect rușinos pt noi ca barbati si ca, colegi :

Sotia omului, disperată, a batut la usile colegilor nostri aflati in aceeasi statie peco parcati pt a primi ajutor in acele clipe groaznice .

Nici un coleg nu a raspuns apelului disperat al femeii, ba mai mult, au tras perdelele si si-au continuat odihna !!

Băietii mei...sunteti niste lași, maine puteti fi următorii care mor ca niste caini, fara ca nimeni să intervină pt voi !!

Asta ar trebui să vă dea de gandit !!

Un singur coleg cu o duba de 3.5 a intervenit ajutand cu ce a putut pe colega noastră .

Să vă mai aud că ii numiti cotețari !! Se pare că sunt mai colegi ei, decat multi dintre voi !!

Sper ca #MAE să se sesizeze in acest caz, nu de alta, dar Franța devine una dintre cele mai periculoase zone de tranzit pt soferii romani, oameni care devin victime atat ale talharilor, hotilor de motorina, imigrantilor din zona Calais.

Nimeni nu merită sa moară doar pt ca munceste decent pt a isi intretine familia !!

Acesta nu e un risc asumat, Mihai este victima a unui sistem francez care ne amendeaza de cate ori incercam sa indepartam in forta imigrantii, dar in schimb ei talharesc sau omoara dupa bunul plac sub marea umbrela, egalite, fraternite !!

Franta, esti complice la moartea unuia de-al nostru, unul care muncea decent pt painea lui !!

Condoleanțe, familiei !!

Dacă putem ajuta in vreun fel, toata trupa #CSPFE_RO vă stam la dispozitie !!", a scris Ilie Matei în postarea de pe Facebook.

