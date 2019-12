Ce au făcut 100 de tineri pe vârf de munte de 1 Decembrie. VIDEO

foto: newsbv.ro

Peste 100 de tineri din toată țara au dansat, astăzi, Hora Unirii, la peste 1.700 de metri altitudine, în Masivul Postăvarul. Evenimentul a fost organizat de ONG-ul Prietenii, Muntele, Chitara și Focul, scrie newsbv.ro.

„Am ales Postăvarul pentru evenimentul de 1 Decembrie din două motive. Cabana Postavarul este cea mai bine dotată cabana, atât ca si conditii, cat si in ceea ce priveste capacitatea de cazare pentru ca noi avem multi membrii si susținători. In plus, sa nu uitam ca, la poalele cabanei, mai exact in Scheii Brașovului, s-a înființat prima școală românească. In plus, tot aici, Andrei Mureșanu a creat imnul de azi al Romaniei. Iar in Casa Muresenilor a fost inventat dansul ROMANA. Altfel spus, județul Brașov sta la baza identității românești pe atât de multe direcții si coordonate", a povestit Bogdan Dărădan, unul dintre organizatorii acțiunii din Masivul Postăvarul.