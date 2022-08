Lovitură de teatru! Ce funcţie ocupă de fapt astrologul Minerva la Banca Naţională a României

Dan Suciu, directorul de comunicare al BNR a fost invitatul lui Alex Vlădescu, astăzi, în cadrul emisiunii Income Magazine de la Antena 3.

Deşi celebrul astrolog Minerva ocupă o funcție la Banca Națională a României (BNR), Dan Suciu spune că nu ştie cine este persoana în cauză.

"Nu ştiu cine e astrologul Minerva. Am fost întrebat de un nume de persoană şi am spus că da, persoana respectivă lucrează la bancă, acolo unde sunt 2.000 de persoane. Nu ştiu cine e astrologul. Noi nu am angajat un astrolog la Banca Naţională, deci de aceea nu pot să vă transfer chestiunea aceasta. Acum sigur, dacă vrem să ducem discuţia în ridicol, putem să o ducem. Sigur, putem face glume pe chestia asta, dar este fosta dumneavoastră colegă. Înţeleg că apare şi site-ul Antena 3 cu nişte astrograme. La noi lucrează în calitate de secretară, la direcţia mentenanţă", a declarat Dan Suciu.