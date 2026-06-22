Ce se poate construi pe un teren extravilan și ce nu

Regimul juridic al terenurilor extravilane este mai restrictiv decât cel al terenurilor aflate în intravilan. Foto: Getty Images

Mulți români cumpără terenuri în afara localităților atrași de prețurile mai mici și de peisajele liniștite. Însă una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă se poate construi pe teren extravilan și ce tipuri de construcții sunt permise de lege.

Răspunsul nu este unul simplu. Regimul juridic al terenurilor extravilane este mai restrictiv decât cel al terenurilor aflate în intravilan, iar posibilitatea de a construi depinde de categoria terenului, de documentațiile de urbanism și de destinația construcției.

Potrivit legislației în vigoare, executarea oricărei construcții se face numai în baza unei autorizații de construire și cu respectarea documentațiilor de urbanism aprobate.

Ce înseamnă teren extravilan

Terenul extravilan reprezintă suprafața aflată în afara limitei construibile a unei localități. Cu alte cuvinte, este terenul situat în afara perimetrului stabilit prin documentațiile de urbanism ale comunei, orașului sau municipiului, potrivit Legii nr. 50/1991.

În general, terenurile extravilane au destinație agricolă, forestieră sau pentru alte activități specifice și beneficiază de un regim de protecție mai strict decât terenurile intravilane. Limitele dintre intravilan și extravilan sunt stabilite prin Planul Urbanistic General (PUG) al fiecărei localități.

Se poate construi o casă de locuit sau o cabană pe un teren extravilan?

Aceasta este întrebarea pe care și-o pun cei mai mulți cumpărători de terenuri. În majoritatea situațiilor, construirea unei case de locuit permanente pe un teren agricol extravilan nu este permisă direct. Autorizația de construire trebuie să respecte documentațiile de urbanism și reglementările aplicabile zonei respective, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991 – art. 92.

Practic, simplul fapt că o persoană deține un teren extravilan nu îi oferă automat dreptul de a construi o locuință pe acesta.

Există însă situații particulare în care anumite construcții pot fi autorizate, în funcție de categoria de folosință a terenului, de reglementările locale și de eventualele proceduri de introducere a terenului în intravilan.

Specialiștii recomandă ca înaintea cumpărării unui teren extravilan să fie solicitat un certificat de urbanism pentru a se verifica exact ce este permis pe parcela respectivă.

Ce se poate construi în extravilan

Legislația permite realizarea unor categorii de investiții și construcții în extravilan, în anumite condiții și după obținerea avizelor necesare.

Printre acestea se numără:

construcții și amenajări destinate activităților agricole;

silozuri și magazii pentru depozitarea producției agricole;

sere și solarii;

adăposturi pentru animale;

platforme pentru depozitarea produselor agricole;

construcții necesare exploatărilor agricole;

cariere, balastiere și alte investiții care, prin natura lor, nu pot fi amplasate în intravilan;

refugii montane și construcții destinate situațiilor de urgență.

Pentru multe dintre aceste investiții este necesară atât autorizația de construire, cât și aprobarea privind scoaterea temporară sau definitivă a terenului din circuitul agricol, atunci când legea o impune.

În schimb, ridicarea unor cartiere rezidențiale sau construirea unei locuințe obișnuite pe un teren agricol extravilan este, de regulă, mult mai dificilă și presupune parcurgerea unor proceduri suplimentare și complexe.

Trecerea unui teren din extravilan în intravilan

În multe cazuri, proprietarii care doresc să construiască o locuință urmăresc introducerea terenului în intravilan.

Limitele intravilanului sunt stabilite prin Planul Urbanistic General al localității, iar extinderea acestuia se realizează în condițiile prevăzute de legislația urbanistică. În mod obișnuit, includerea unor terenuri extravilane în intravilan se face pe baza unor documentații urbanistice, în special prin Plan Urbanistic Zonal (PUZ), urmate de actualizarea documentațiilor de urbanism locale.

Procedura poate implica:

elaborarea unei documentații de urbanism;

obținerea avizelor necesare;

aprobarea documentației de către autoritățile competente;

includerea terenului în zona intravilană a localității.

Durata și costurile diferă de la o localitate la alta și depind de poziționarea terenului, existența utilităților și prevederile urbanistice aplicabile. Cu toate acestea, este important de subliniat că introducerea terenurilor în intravilan prin PUZ-uri inițiate de persoane private este un proces costisitor și poate dura între 6 luni și peste 2 ani. De asemenea, autoritățile locale pot refuza aprobarea dacă zona nu dispune de infrastructură minimă (drumuri) sau dacă PUG-ul aflat în vigoare interzice extinderile fragmentate.

Așadar, dacă vă întrebați dacă se poate construi pe teren extravilan, răspunsul este că acest lucru este posibil doar în anumite condiții și pentru anumite categorii de construcții. În cazul locuințelor, situația este mult mai restrictivă decât în intravilan, iar verificarea regimului urbanistic înainte de achiziția terenului este esențială.