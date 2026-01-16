Ceață și vizibilitate redusă pe drumurile din cinci județe. Este pericol să se formeze polei

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat vineri dimineaţa că nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice.

În judeţele Alba, Cluj, Harghita, Mureş şi Suceava este semnalată ceaţă care determină vizibilitate redusă la sub 200 metri şi izolat la sub 50 metri, ce poate favoriza formarea gheţuşului sau chiciurii, se arată într-un comunicat de presă.

"În municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Ilfov sunt semnalate ninsori uşoare, traficul rutier desfăşurându-se în condiţii de iarnă. În aceste zone se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei", a precizat sursa citată.

Pe principalele artere rutiere naţionale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti - Pitești, A2 Bucureşti - Constanţa, A3 Bucureşti - Ploieşti şi A7 Ploieşti - Adjud, precum şi pe DN1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie, scrie Agerpres.



Pentru reducerea riscului rutier, poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să reducă mult viteza în contextul acestor fenomene meteorologice, să îşi asigure o bună vizibilitate prin parbriz, lunetă şi geamuri laterale, să folosească sistemele de dezaburire şi luminile de ceaţă, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule, să nu se angajeze în depăşiri riscante şi să nu oprească pe benzile de rulare sau pe cea de urgenţă de pe autostrăzi.