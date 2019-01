Cel mai cunoscut hipnotist de scenă din lume vine în România (P)

Richard Barker, cel mai cunoscut hipnotist de scenă din lume, vine în premieră, în România, pentru a susține un inedit curs intensiv de 3 zile, în care va preda și va practica tehnici de terapie si de spectacol prin hipnoză.

Hipnoza de scenă este, cu siguranță, cea mai populară latură a hipnozei.

De ce oare? Pentru că hipnoza de scenă este o combinație între mister, show și experiență inedită.

Cei mai mulți oameni cred că ai nevoie de puteri paranormale pentru a putea obține rezultatele absolut spectaculoase pe care le au cei care practică hipnoza de spectacol. Adevărul este că, oricine poate învăța să facă asta.

Richard Barker le va arată celor prezenți, în data de 8-10 martie 2019, la Hotel Mercure din București, cum se pot folosi doar de imaginație, încredere și un bun ghid pentru a ajunge să facă lucruri uluitoare în viață – fie ea personală, cât mai ales cea profesională. Britanicul va preda tehnici de hipnoză de scenă ca metode alternative de divertisment și dezvoltare personală și profesională, pasionaților și curioșilor de domeniul hipnozei, oamenilor inovativi și deschiși către nou și celor interesați de puterea minții umane.

Richard Barker este unul dintre cei mai mari hipnotiști de scenă din lume, trainer, autor și speaker. Sub numele de "The Incredible Hypnotist", Richard și-a prezentat show-ul de comedie de hipnoză în peste 38 de țări. Cu o diplomă de masterat în educație, se bucură să-i ajute pe alții să înțeleagă ce este hipnoza modernă și să distingă miturile hipnozei.

Richard se află de peste 20 de ani în topul celor mai căutați hipnotiști în industria hipnozei de spectacol, călătorind la nivel global pentru a susține spectacole și traininguri de hipnoză în cele mai mari săli de spectacol din lume, dar și pentru importante companii și organizații private din lume.

Richard a apărut pe sute de canale media din întreaga lume, printre care NBC, CBS, ABC, Fox, Glamour Magazine, Huffington Post, Reader’s Digest, Google Talks etc. în emisiuni ca The late Late Show cu James Corden, The Today Show sau Entertainment Tonight.

"Ofer oamenilor o introducere convingătoare, fascinantă și antrenantă în lumea hipnozei. Asta îi face să devină foarte curioși și interesați de puterea nemărginită a minții lor și ce pot face cu ea".- Richard Barker

Bilete pentru cursul din 8-10 martie pot fi achiziționate de aici: http://www.hipnoza.ro/spectacol