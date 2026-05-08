Cel mai mare târg al producătorilor autohtoni s-a deschis la Casa Presei Libere. Poate fi vizitat până duminică

Primarul Sectorului 1, George Tuță, a deschis vineri, la Casa Presei Libere, târgul „Sigur și Gustos”, cel mai mare eveniment dedicat producătorilor autohtoni, organizat de ANSVSA în parteneriat cu Primăria Sectorului 1. Edilul a descris piețele volante drept mult mai mult decât o inițiativă administrativă, notează Agerpres.

„Am trei lucruri să vă spun astăzi. Primul este legat de aceste pieţe volante. Ele nu sunt un moft administrativ, sunt definiţia întâlnirii dintre sat şi oraş. Acea zonă în care bucureştenii se pot întâlni direct cu producătorii. Al doilea lucru, îmi place să-l repet: când cumperi de la piaţa volantă, nu faci o tranzacţie simplă, ci cumperi munca unui om care se trezeşte dimineaţa la patru să mulgă oile sau apreciezi entuziasmul cu care a luat-o de la capăt un agricultor a cărui vie a fost răpusă de grindina trecută. Lucrurile acestea nu le întâlneşti oriunde, asta face un oraş să fie oraş. Al treilea lucru este legat de parteneriatul pe care îl avem cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), pentru că sărbătorim astăzi şi ziua în care cumperi în siguranţă «Safe2Eat», cumperi produse agroalimentare şi eşti sigur pe ce pui pe masă”, a precizat Tuță.

Primarul a legat evenimentul și de Ziua Europei, celebrată pe 9 mai, susținând că producătorii prezenți la târg sunt dovada concretă a beneficiilor pe care le aduce apartanența la UE.

„Tot ce vedem noi aici sunt beneficiari ai Europei, care nu este un steag, nu este un dosar, ci sunt fonduri europene cu care mulţi producători locali s-au dezvoltat. Sunt această garanţie că ceea ce cumperi a fost testat de către inspectorii ANSVSA, a fost evaluat şi poţi să îl iei în siguranţă”, a adăugat Tuţă.

Edilul consideră că un oraș își descoperă identitatea într-o piață, nu în aplicațiile de curierat rapid.

„Un oraş se cunoaşte pe sine însuşi într-o piaţă. Acolo ştii foarte bine ce mănâncă o ţară, ce munceşte o comunitate, cum îşi duce viaţa românul. Cineva ca mine, un bucureştean de 40 de ani, care are un telefon, cunoaşte cel puţin trei aplicaţii de curierat rapid care să-i aducă produsele acasă, dar nu cred că cunoaşte un producător local din areal”, a mai transmis primarul Sectorului 1.

La final, Tuță i-a invitat pe bucureșteni să viziteze târgul în weekend.

„Transmit o invitaţie către toţi cei care poate nu sunt astăzi aici, sunt în alte părţi, şi îi invit în weekendul acesta să sărbătorim Ziua Europei de mâine prin a aprecia munca acestor oameni. Să veniţi cu prietenii, cu familia, cu stomacul gol, pentru că vă garantez un lucru: de aici veţi pleca cu o sacoşă plină de lucruri gustoase. Sper ca această tradiţie să rămână în Bucureşti, o tradiţie care să promoveze din întreaga ţară produse sănătoase, gustoase şi sigure”, a adăugat edilul.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că târgul marchează o schimbare de abordare a instituției, care trece din rol de control în cel de partener al producătorilor.

„Schimbăm puţin paradigma. Ştiţi foarte bine că ANSVSA este instituţia care controlează, de data aceasta venim în sprijin şi suntem parteneri. Este un eveniment de promovare a produselor autohtone, produse româneşti. Mulţumesc domnului primar George Tuţă pentru faptul că am mers ca parteneri în tot acest drum. N-o să ne oprim aici. Tot împreună cu Primăria Sectorului 1 vă asigurăm că o nouă ediţie va avea loc în toamnă, cu produse sigure şi gustoase”, a precizat Bociu.

Târgul „Sigur și Gustos” se desfășoară în perioada 8-10 mai la Casa Presei Libere și reunește peste 70 de producători, cu o ofertă variată de produse românești – de la mărci recunoscute european la produse bio și artizanale. Evenimentul face parte din campania europeană Safe2Eat 2026, derulată de ANSVSA în parteneriat cu Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA).