Cele mai frumoase petreceri se organizează la american ballroom! P)

Cum numărătoarea inversă pentru anul 2020 va începe cam peste o lună, vor fi numeroase situațiile în care avem nevoie de rezervarea unei locații sau a unui loc pentru petrecerea de Crăciun sau de sfârșit de an. Însă organizarea unui eveniment deosebit are nevoie întotdeauna de un spațiu adecvat, cât mai cochet și mai primitor, așa cum este american ballroom, de la Centrul de evenimente Militari Residence Ballroom.



Fie că doriți să organizați o petrecere corporate, o gală pentru toți colaboratori și asociați sau chiar o petrecere de Crăciun pentru angajați și familiile lor, aici găsiți numeroase variante și soluții pentru a vă bucura din plin de alegerea făcută. Locaţia de evenimente premium, dispune de şase săli, cu o capacitate de 2000 de locuri, amanajate în mai multe stiluri, ce corespunde denumirii și tematicii. Centrul este o opţiune ideală pentru toți cei care vor să aibă parte de un spațiu deosebit, dar și de alternative pentru evenimentul pe care doresc să-l organizeze. Decorul este impresionant, perfect pentru cei ale căror exigențe se situează la un nivel ridicat.



Variantele disponibile sunt Sala Paris, cu o capacitate de până la 600 de locuri, Sala Diamond cu posibilitatea de a gazdui până la 400 de persoane, Sala Londra ce poate primi 400 de oameni, Sala Viena, mai initmă și mai mică, cu o capacitate de 100 de locuri, Sala Aqua ce poate gazdui 180 de persoane și Sala New York cu posibilitatea de a organiza un eveniment cu maximum 120 de participanți.



Așadar, dacă sunteți în căutatea unui centru de evenimente, unde să puteți alege din mai multe alternative de amenjare, aici oferta este suficient de variată și de adaptabilă oricărui tip de organizare de până la 600 de persoane.



Toate sălile sunt amenajate cu foarte mult bun gust și sunt suficient de spațioase pentru a găzdui evenimente de dimensiuni medii și mari. În plus, în funcție de preferințe și de pretenții ele pot fi rearanjate și amenajate pentru a a se potrivi cât mai mai bine specificiului evenimentului planificat. Sălile dispun de ring de dans central, sonorizare ultramodernă, lumini arhitecturale și de ambianță, stații de desfumare, climatizare proprie, lobby, parcare supravegheată video.



La acest centru de evenimente lucrează o echipă de organizatori cu experiență și dispune de ospătari, hostesse și bucătari care să vă stea la dispziție și să vă ajut în organizarea unui eveniment cât mai reușit. Garantăm că veți avea parte de servicii de excepție și de un eveniment de care să vă aduceți aminte mereu cu plăcere.



Iar dacă vă gândiți să sărbătoriți aici noaptea dintre ani, să sțiți că vă așteaptă o petrecere memorabilă, de la care nu vor lipsi dansul, muzica live, un meniu de excepție și multă voie bună. Pentru mai multe detalii sau pentru a face o rezervare accesați din timp site-ul Militariresidenceballroom.ro!

De ce să organizați o petrecere la american ballroom?



Dacă sunteți în căutarea unei locații la care să organizați o petrecere de sfârșit de an, unde să benficiați de servicii de excepție, dar și de un spațiu deosebit, american ballroom este o soluție foarte inspirată. Centrul dispune de o serie de dotări și facilități care vă pot garnata reușita evenimentului, oricare ar fi pretențiile și scopul organizării.

Printre cele mai importante avantaje menționăm:

organizatori cu experiență, care să vă ajute în rezervarea și amenajarea salonului considerat cel mai potrivit;

centrul dispune de personal calificat pentru a beneficia de cele mai bune condiții de primire și de servire a invitaților;

există personal de recepție, hostesse, ospătari, chelnări și bucătari profesioniști;

puteți alege singuri meniul și stilul de servire pe care îl doriți;

centrul dispune de toate dotările necesare pentru a organiza o petrecere cu muzică și cu dans;

există locuri de parcare suficiente pentru toți invitații.

Așadar, aveți toate motivele să contactați un reprezentant comercial al centrului, pentru a avea o discuție preliminară și pentru a vedea care este cea ai bună și mai rentabilă soluție pentru evenimentul pe care dotiți să-l organizați. Doar împreună puteți ajunge la cea mai bună variantă de a organiza un eveniment cât mai reușit.



Decorul elegant şi amenajările realizate cu mult rafinament, fac din fiecare sală o mică bijuterie arhitecturală. Fiecare salon are ceva special și poate fi amenajat pentru a răspunde perfect oricăror gusturi, oricât de exigente ar fi ele. Astfel centrul este alegerea ideală pentru planificarea oricărui tip de evenimen, fie el petrecere de Crăciun, Revelion, nuntă, botez, gală, conferință sau orice alt tip de organizare ce necesită un spațiu deosebit.



Aici poate fi programat cu succes orice tip de eveniment complet, de tip corporate sau familial sau orice fel de petrecere la care sunt aşteptate între 50 și 600 de persoane. Tot de aici puteți beneficia și de servicii complete de preparare și serviere a mesei. Invitații voștri vor fi direcționați cu amabilitate spre locul la care sunt așteptați de către hostesse cu experiență. Și puteți angaja și o formație care să vă cânte live, oricare ar fi repertoriul preferat.



Pentru a afla mai multe detalii, nu ezitați să sunați la telefonul afișat la datele de contact!