CNN: Centrala nucleară Zaporojie a luat foc după ce a fost bombardată de ruși

Luptele au încetat în apropierea centralei nucleare Zaporojie și nivelurile radiațiilor sunt în prezent normale, iar incendiul declanșat în urma tirurilor efectuate de ruși a fost lichidat, a declarat Andrii Tuz, un purtător de cuvânt al centralei.

Potrivit acestuia, centrala nu a suferit daune critice.

În prezent, o singură unitate din șase este funcțională.

Tuz a confirmat însă că luptele au produs pagube.

"Mai multe echipamente tehnice au fost lovite", a spus el pentru CNN.

Serviciile de urgență ucrainene au comunicat ulterior că incendiul de la centrala nucleară nu s-a soldat cu victime.

Zaporizhzhia NPP is under fire! The entire Europe is at risk of a repeat of the nuclear catastrophe. Russians must stop fire! pic.twitter.com/P46YxKZZ0W