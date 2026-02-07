Pericol de siguranță pe calea ferată. Hoții au tăiat cabluri și au furat instalații de semnalizare. Circulaţia trenurilor e afectată

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Agerpres

În cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, au fost înregistrate fapte grave de sustragere şi distrugere a unor componente ale instalaţiilor de semnalizare, interblocare şi bloc de linie automat, care au condus la perturbarea circulaţiei feroviare, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al administratorului de infrastructură feroviar, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, în staţia Brăneşti, începând cu ora 20:55, au fost semnalate disfuncţionalităţi ale instalaţiilor de siguranţă feroviară, manifestate prin ocupări nejustificate ale circuitelor de cale.

"Ca urmare, circulaţia trenurilor a fost restricţionată pe Firul I şi Firul II, în relaţiile Fundulea - Pasărea. Verificările efectuate pe teren de personalul de specialitate au evidenţiat distrugerea şi sustragerea unor elemente esenţiale pentru funcţionarea sistemelor de siguranţă", se arată în comunicat.

Cabluri secţionate la Petroşani

De asemenea, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, în staţia Petroşani, la ora 04:15, a fost constatată secţionarea intenţionată a unor cabluri de dependenţă şi alimentare ale instalaţiei de bloc de linie automat, la kilometrul 78+080. Incidentul a determinat scoaterea din funcţiune a secţiunilor izolate din staţia Petroşani, cap Y, precum şi a instalaţiei de bloc de linie automat între staţiile Petroşani şi Băniţa, pe ambele fire de circulaţie.

"În urma intervenţiilor, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia Brăneşti - Pasărea, lucrările au fost finalizate, iar circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii normale de siguranţă. Pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Timişoara, pe secţia Petroşani - Băniţa, lucrările de remediere sunt în curs, circulaţia trenurilor fiind asigurată temporar în regim de cale liberă, regim aplicat pentru menţinerea continuităţii traficului în condiţii de siguranţă, în lipsa funcţionării instalaţiilor de semnalizare", informează CFR SA.

În toate cazurile, au fost sesizate structurile Poliţiei Transporturi Feroviare competente, iar personalul CFR S.A. a intervenit pentru limitarea efectelor şi restabilirea condiţiilor necesare desfăşurării circulaţiei feroviare în siguranţă.

Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A. atrage atenţia asupra gravităţii acestor fapte, care afectează grav infrastructura feroviară şi pot pune în pericol siguranţa traficului feroviar, şi îşi reafirmă angajamentul de a colabora cu autorităţile abilitate pentru identificarea persoanelor responsabile, prevenirea unor incidente similare şi recuperarea prejudiciilor produse.