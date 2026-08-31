Cinci cutremure, luni, în România, în aceeași zonă seismică. Ultimul a avut loc după ora 20

<1 minut de citit Publicat la 23:15 31 Aug 2026 Modificat la 23:31 31 Aug 2026

Cinci seisme s-au produs luni în zona seismică Vrancea. Sursa foto: Getty Images

Un nou cutremur a avut loc luni seara, la ora 20:37, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), citat de Agerpres.

Această mișcare tectonică a avut magnitudinea 3,2 s-a produs la o adâncime de 84,5 kilometri, arată instituția citată.

Seismul de la 20:37 avut loc în apropierea următoarelor orașe: la 33 km sud de Focşani, la 77 km sud de Buzău, la 79 km est de Sfântu-Gheorghe, la 80 km sud de Bârlad, la 81 km sud de Bacău şi la 95 km est de Braşov.

Este al cincilea cutremur consemnat luni în Vrancea.

În aceeaşi zonă, luni dimineaţa, la ora 07:12, s-a mai produs un seism, cu magnitudinea 3,4, la adâncimea de 98 de kilometri.

De asemenea, alte trei cutremure slabe, de 2, 2,2 şi 2,5, au fost consemnate pe parcursul zilei de luni.

De la începutul lunii august, în România au avut loc 30 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4,4 pe Richter.