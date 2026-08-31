Încă două cutremure, luni seară, în România. Seismul care s-a produs dimineaţă a avut 3,4 grade pe scara Richter

1 minut de citit Publicat la 19:35 31 Aug 2026 Modificat la 19:35 31 Aug 2026

Cutremur în România. Foto: Hepta

Alte două cutremure s-au produs luni seară, în România, după seismul de dimineaţă, de la ora 07:12, care a avut 3,4 grade pe scara Richter. Toate cele trei cutremure s-au produs zona seismică Vrancea. Cele de la ora 18:34 şi 18:46 au avut 2 grade şi respectiv 2,5 grade pe scara Richer, informează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

În ziua de 31 August 2026 la ora 18:34:50 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 21.2km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 18km S de Focsani, 55km N de Buzau, 85km S de Barlad, 87km S de Galati, 90km S de Braila, 95km E de Sfantu-Gheorghe.

În ziua de 31 August 2026 la ora 18:46:52 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adâncimea de 20.1km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 17km S de Focsani, 58km N de Buzau, 83km S de Barlad, 88km S de Galati, 91km S de Braila, 94km E de Sfantu-Gheorghe.

Cutremur de 3,4 grade, luni dimineaţă

De asemenea, un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a înregistrat, luni dimineaţa, la ora 07:12, în zona seismică Vrancea. Seismul a avut loc la adâncimea de 98 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 30 km sud de Focşani, 67 km sud de Braşov, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 85 km sud de Bârlad şi 90 km sud de Bacău şi 93 km est de Braşov.

De la începutul lunii august, în România au avut loc opt cutremure, cu magnitudini cuprinse între 3 şi 4,5 pe Richter.

Două dintre ele au avut magnitudine peste 4, fiind considerate de intensitate III.