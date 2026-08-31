Încă un cutremur în Vrancea în această dimineață, al optulea din luna august. Ce magnitudine a avut

<1 minut de citit Publicat la 09:29 31 Aug 2026 Modificat la 09:29 31 Aug 2026

Un cutremur s-a produs în Vrancea. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a înregistrat, luni dimineaţa, la ora 07:12, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).



Seismul a avut loc la adâncimea de 98 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 30 km sud de Focşani, 67 km sud de Braşov, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 85 km sud de Bârlad şi 90 km sud de Bacău şi 93 km est de Braşov.



De la începutul lunii august, în România au avut loc opt cutremure, cu magnitudini cuprinse între 3 şi 4,5 pe Richter.

Două dintre ele au avut magnitudine peste 4, fiind considerate de intensitate III.

Zona Vrancea este principala regiune seismică a României și este caracterizată în special de cutremure produse la adâncimi intermediare, care pot fi resimțite pe suprafețe extinse.