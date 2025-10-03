Cinci persoane blocate în zăpadă în stațiunea montană Parâng au fost salvate de jandarmii montani

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Facebook / Salvamont România

Cinci persoane surprinse de ninsorile abundente în zona stațiunii Parâng, Valea Jiului, au fost salvate vineri seara de jandarmii montani și conduse în siguranță spre un hotel din apropierea municipiului Petroșani. Intervenția a fost necesară pe fondul condițiilor meteo severe din zona de munte, aflată sub Cod Portocaliu de ninsori și viscol, relatează Agerpres.

Potrivit Jandarmeriei Române, primul apel la 112 a venit din partea a două persoane care lucrau la o cabană și au rămas blocate cu mașina în zona Teleschiului Nou. Autoturismul, lipsit de tracțiune integrală, nu a putut înainta prin stratul consistent de zăpadă. Mașina a fost lăsată în siguranță, iar cele două persoane au fost însoțite pe jos de jandarmi spre Petroșani.

Pe traseu, echipajul de intervenție și cei doi turiști s-au întâlnit cu alte trei persoane aflate în dificultate, din județul Timiș, care rămăseseră blocate cu mașina în zăpadă. Jandarmii au reușit să scoată autoturismul din zona în care se împotmolise și au însoțit întreg grupul până în apropierea unui hotel, unde au ajuns în siguranță.

Meteorologii au avertizat că în zona montană a județului Hunedoara, la altitudini de peste 1.500 de metri, stratul de zăpadă a ajuns vineri la 30–50 de centimetri, în condiții de ninsori abundente și viscol.