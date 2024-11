Cine a fost Silviu Prigoană. Omul de afaceri a murit marți, la 60 de ani

Silviu Prigoană a murit la 60 de ani FOTO: Agerpres

Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie, într-un restaurant din Bran, județul Brașov, din cauza unui stop cardiac, pe fondul mai multor probleme medicale, potrivit informațiilor Antena 3 CNN. Omul de afaceri avea 60 de ani și urma să împlinească 61 de ani pe data de 22 decembrie.

Silviu Prigoană a fost un personaj foarte cunoscut în peisajul contemporan, fiind implicat în mai multe afaceri de răsunet, dar, la un moment dat, și în politică.

Silviu Prigoană s-a născut pe data de 22 decembrie 1963, la Gherla, în județul Cluj. A fost acționar principal la Rosal Grup și fondator al mai multor posturi de televiziune, dar s-a implicat și în politică, fiind deputat de București, din partea PDL, în legislatura 2008-2012.

Silviu Prigoană a fost fondator al posturilor de televiziune Realitatea TV, Etno TV și Taraf TV.

A început să investească masiv în mass-media în 2001, an în care a înființat Realitatea TV. În 2003, a lansat TV Sport, urmat de Etno TV și Taraf TV. A deținut și 10% din acțiuni din Digital Cable Systems (DCS), care a lansat serviciul direct to home (DTH) Max TV. Prigoană deținea și licențe pentru alte două canale, Meteo TV și Manele TV. Omul de afaceri mai deținea, Sigma TV, acțiuni la Teleshop 24, fiind coproprietar și la Taifasuri FM, Manele FM, Jazz FM. Mai deținea și revista Taifasuri, firma Rosal Ortopedic și RTL (Romanian Television of America), precum și postul de radio Etno FM. Până în 2006, Silviu Prigoană a deținut și revista săptămânală Fanatik, cu profil sportiv.

Silviu Prigoană a candidat și la funcția de primar general al municipiului București la alegerile locale din 2012, însă nu a avut succes.

În 2023, Silviu Prigoană a declarat în cadrul unui podcast că avea o pensie lunară de 11.000 de euro, după 20 de ani de cotizat sume uriașe la stat.

Silviu Prigoană a fost căsătorit de două ori. Prima soție, Viorica, a decedat la doar 30 de ani, în 1994. Din această căsătorie are doi fii, Honorius și Silvius. A doua oară s-a căsătorit cu Adriana Bahmuțeanu, cu care a avut o relație tumultoasă, încheiată cu divorț. Cei doi au împreună doi băieți, născuți în 2007 și 2010.