Cine e femeia care l-ar fi ucis pe medicul anestezist găsit mort într-un apartament incendiat din București

O femeie de 39 de ani din comuna Ștefăneștii de Jos este acuzată de omor, distrugere și furt calificat, în cazul medicului anestezist găsit mort în apartamentul său din București, în urma unui incendiu. Potrivit surselor Antena 3 CNN, femeia a recunoscut în fața anchetatorilor că l-a înjunghiat pe doctor, dar a susținut că el ar fi devenit violent cu ea și s-a apărat. Aceasta va ajunge astăzi în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Procurorii au anunțat că femeia este învinuită oficial și este urmărită penal pentru infracțiunile de omor, distrugere și furt calificat.

„La data de 05.04.2026, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unei femei în vârstă de 39 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, distrugere și furt calificat”, se arată în comunicatul Ministerului Public.

Femeia a fost reținută după mai multe ore de audieri și după ce polițiștii au făcut percheziții la locuința acesteia.

După aproape o săptămână de anchetă, polițiștii și procurorii au pus cap la cap evenimentele din seara zilei de 31 martie. Atunci, femeia susține bărbatul ar fi fost violent cu ea și nu i-ar fi dat voie să părăsească apartamentul, iar în legitimă apărare l-a înjunghiat, potrivit surselor Antena 3 CNN.

„La data de 31.03.2026, în jurul orei 21.00, aflându-se în locuința victimei (un bărbat în vârstă de 72 de ani), situată în mun. București, Sector 3, inculpata a folosit un cuțit pentru a înjunghia victima în mai multe zone ale corpului, provocându-i astfel multiple plăgi, printre care și o plagă toracică anterioară, cu interesarea inimii.

Ulterior, inculpata a sustras telefonul victimei și, prin folosirea unor substanțe și materiale inflamabile, a incendiat apartamentul, părăsind locul faptei”, se arată în comunicatul citat.

Femeia de 39 de ani făcea curățenie în apartamentul bărbatului, dar întreținea și relații sexuale cu el contra cost, potrivit surselor citate.

„În urma investigațiilor efectuate pe parcursul a 5 zile, inculpata a fost identificată, iar cu ocazia percheziției domiciliare din data de 05.04.2026 aceasta a fost depistată la locuința sa din com. Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov.

Inculpata a fost reținută pentru 24 de ore, iar în cauză a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile”, a mai transmis Ministerul Public.

Cei doi se cunoșteau de aproximativ doi ani. Medicul ar fi publicat, în trecut, anunțuri prin care își căuta partenere pentru relații intime, iar femeia ar fi ajuns astfel în contact cu el.