Circulația în zona Piața Unirii se reia de săptămâna viitoare. Imagini cu lucrările care se fac acum acolo

Circulația într-una din intersecțiile din Piața Unirii, dintre strada Halelor și Splaiul Independenței, se va redeschide de săptămâna viitoare, a anunțat joi Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din București.

Daniel Băluță a precizat că în zonă muncitorii montează semafoarele, iar după efectuarea unor teste, circulația se va relua.

”Acum, la Planșeul Unirii: se montează semafoarele în intersecția dintre strada Halelor și Splaiul Independenței. De săptămâna viitoare, după efectuarea testelor statice și dinamice pentru prima porțiune a noului planșeu, vom redeschide circulația în această zonă”, a anunțat Băluță, într-o postare pe Facebook.

Lucrările de refacere a Plașeului Unirii includ regenerarea spațiilor publice din Piața Unirii, refacerea structurii cuvei Râului Dâmbovița, reabilitarea Planşeului Unirii, modernizarea rețelelor edilitare, marcaje și semnalizare rutieră, sistematizări pe verticală, realizarea drumurilor temporare, montarea instalațiilor de irigații și intervenții temporare asupra fântânilor arteziene.

Lucrările sunt organizate în patru zone distincte:

Zona 1: în fața Hanului lui Manuc

Zona 2: parcul din fața magazinului Unirea

Zona 3: zona fântânilor

Zona 4: dinspre Pasajul Unirii

Proiectul de reabilitare a început în iunie 2025 și se va desfășura pe o perioadă de trei ani. Pentru a reduce impactul asupra traficului, Primăria Sectorului 4 a amenajat un drum temporar, iar restricțiile rutiere vor rămâne în vigoare până la sfârșitul anului.