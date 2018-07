Claudiu Manda: Iohannis a respectat Constituţia şi a promulgat una dintre cele trei Legi ale Justiţiei

Senatorul PSD Claudiu Manda a afirmat, joi, că preşedintele Klaus Iohannis a respectat Constituţia şi a promulgat una dintre Legile Justiţiei, menţionând că el nu poate să se pronunţe dacă Parlamentul trebuie să se întrunească pentru revizuirea acestui act normativ care deja are controlul Curţii Constituţionale.



"E prea devreme să răspund eu astăzi. Am observat următorul lucru astăzi din declaraţiile domnului preşedinte Iohannis: că respectă Constituţia, că era obligat să respecte Constituţia şi a promulgat una dintre cele trei Legi ale Justiţiei. Parlamentul respectă Constituţia şi, la toate criticile făcute de Curtea Constituţională la controlul de constituţionalitate, Parlamentul a revenit şi a corectat aşa încât să fie respectat punctul de vedere al Curţii. Celelalte lucruri cum ar trebui şi în ce sens ar trebui să reluăm şi să rediscutăm o lege care abia astăzi a fost promulgată şi pune în acord deciziile CCR, directivele europene şi are controlul de la Curte, care spune că niciun articol nu este neconstituţional, nu este un subiect pe care pot să mă pronunţ şi să-l tratez eu astăzi şi să spun că va trebui sau nu Parlamentul să se întrunească din nou", a răspuns Manda, întrebat în legătură cu declaraţiile şefului statului.



Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că a fost nevoit să promulge Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, după ce a epuizat toate procedurile de contestare, şi a solicitat Parlamentului reintroducerea în circuitul legislativ a Legilor Justiţiei odată cu sesiunea de toamnă.