„Clubul maniacilor nucleari” și cum a ajuns propaganda Kremlinului să ne anunțe că România e capabilă să producă rachete Patriot

4 minute de citit Publicat la 23:45 12 Iul 2026 Modificat la 23:48 12 Iul 2026

Lansarea unei rachete Patriot din dotarea armatei române, în cadrul unui exercițiu la Capu Midia. Imagine de arhivă. Foto: Inquam Photos/George Călin

Propaganda Moscovei sugerează că SUA ar putea muta producția de rachete Patriot în România. Informația apare în portalul de propagandă rusă pro-război Vzgliad, în care este citat un colonel în rezervă, Iuri Knutov, devenit în ultimii ani un cunoscut analist și expert militar invitat în cadrul principalelor emisiuni ale posturilor pro-Kremlin. Este pentru a doua oară, în ultima săptămână, când România e nominalizată explicit de către propaganda rusă, după informația apărută în Kommersant despre posibilitatea atacării de Rusia a bazelor NATO din țara noastră.

„Din câte mi se pare, astăzi nu vorbim despre desfășurarea producției complete de Patriot în Ucraina. Fabrici sunt deja construite în Germania și România pentru producția acestor tipuri de arme. Situl german se concentrează pe producția de rachete în interesul Kievului, în conformitate cu acordurile semnate anterior, în vreme ce proiectul românesc este într-o etapă mai timpurie și va necesita mult mai mult timp”, a declarat expertul militar Iuri Knutov.

„Clubul maniacilor nucleari” din emisiunea propagandistului lui Putin, Vladimir Soloviov

Menționarea Ucrainei, Germaniei și a României ca țări unde se va putea produce Patriot, vine în contextul în care peședintele SUA, Donald Trump, a anunțat zilele trecute că Statele Unite vor da dreptul Ucrainei să producă local rachete și sisteme Patriot.

„Vom acorda o licență pentru producerea rachetelor Patriot (...) O păsărică mi-a șoptit la ueche că le vom da dreptul să producă sisteme Patriot. Îi vom învăța cum”, a spus Donald Trump, într-o conferință de presă organizată alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, summitul NATO de la Ankara.

Portalul pro-rus Vzgliad notează că o eventuală construire a unei fabrici de Patriot în Ucraina prezintă patru probleme pentru Kiev: durata unui astfel de proiect, vulnerabilitatea unei astfel de fabrici în fața atacurilor cu rachete ale Rusiei, controlul total al SUA asupra tehnologiei și lipsa de personal calificat.

Propaganda Kremlinului califică astfel ideea construirii unei fabrici de Patriot în Ucraina, drept un simplu „proiect de PR”.

Dar cine este acest Iuri Knutov, analistul militar responsabil de lansarea ideii că România ar putea produce rachete Patriot?

Conform biografiei publicate de presa rusă, el este considerat un expert militar care studiază îndeaproape „războiul informațional” și „conflictele hibride”. El a absolvit Școala Superioră Militar-Politică de Apărare Aeriană din Leningrad. A lucrat în armata sovietică și ulterior rusă, de unde a ieșit în rezervă cu gradul de colonel.

În prezent, Knutov face parte din așa-numitul „club al maniacilor nucleari”, care apar des la emisiunea lui Vladimir Soloviov, cunoscut și ca „propagandistul lui Putin”. Ultima oară s-a remarcat în luna mai, când a precizat, în cadrul emisiunii lui Soloviov, că „o rachetă Sarmat ar fi de ajuns să radă Anglia de pe suprafața pământului”. Remarca a fost făcută după ce Kremlinul a anunțat testarea cu succes a unei rachete nucleare balistice Sarmat-2, sau „Satan-2”, în codificarea NATO.

Producția de rachete Patriot în România este, din 2022, la stadiul unui „memorandum de înțelegere”, semnat la Electromecanica Ploiești, între Romarm și compania americană Raytheon.

Într-un interviu dat la Antena 3 CNN în mai 2022, ministrul Economiei promitea că din 2023 urma să înceapă producția de interceptori Skyceptor. La 4 ani distanță, proiectul nu a avansat deloc.

Din 54 de rachete balistice trase de Rusia în ultima lună, ucrainenii au interceptat doar 4

Tot în 2022, a apărut o idee similară, de a construi o fabrică de rahete Patriot, dar în Germania. Administrația Biden a acordat permisiunea Germaniei de a ridica o astfel de fabrică.

De patru ani, nicio rachetă Patriot nu a fost până acum produsă în Germania, notează New York Times.

Acordarea licenței, în 2022, a fost urmată de semnarea unui acord prin are fabrica germană urma să livreze 1.000 de rachete Patriot Germaniei, Olandei și României.

Fabrica, localizată în orașul Schrobenhausen, din sudul Germaniei, urmează să producă rachetele Patriot abia începând de anul viitor.

În prezent, conform Reuters, Patriot e în prezent singura armă din arsenalul Kievului capabilă să intercepteze rachetele balistice ale Rusiei.

În ultima lună, din 54 de rachete balistice lansate de Rusia, Ucraina a reușit să intercepteze doar 4.

Promisiunea făcută de Trump, legată de acordarea Ucrainei a licenței de producție a rachetelor Patriot, a fost însă vagă, arată Reuters. Președintele SUA a admis că nu a avut discuții prealabile în acest sens cu reprezentanții companiilor de armament Lockheed Martin sau Raytheon, care produc diverse componente Patriot.

În plus, după cum s-a văzut deja în cazul Germaniei, de la decizie și până la producția efectivă a unor astfel de sisteme de armament, durează ani de zile.

„Aș fi extrem de surprins dacă ar fi mai repede de 12 luni, cred că va dura mult mai lung”, a spus pentru Reuters Fabian Hoffman, expert în cadrul Institutului Norvegian pentru Studii de Apărare de la Oslo.

Comparativ, Raytheon a ajuns la o înțelegere, în 2024, cu producătorul european MBDA, de a produce interceptori PAC-2, iar primele livrări nu sunt așteptate mai devreme de 2027.

Rusia produce până la 800 de rachete. E nevoie de cel puțin 2.400 de Patriot-uri. SUA a produs doar 600

Până la ridicarea unei fabrici pe propriul său teritoriu, Ucraina ar putea însă beneficia de interceptorii care vor fi produși în Germania. Zelenski a mai spus că un transport de interceptori de ultimă generație PAC-3 e așteptat în Ucraina „în următoarele zile”.

He has also asked other allies to provide missiles from their own stockpiles and under a NATO-coordinated financial arrangement providing for European allies and Canada to transfer funds to the U.S. to procure U.S.-made weapons for Ukraine.

În prezent, nu sunt produse suficient de multe rachete Patriot pentru a face față atacurilor cu rachete balistice ale Rusiei.

Rusia produce anual cel puțin 700-800 de rachete balistice Iskander (lansate de la sol) și Kinjal (lansate din avion).

Conform principiului că, pentru interceptarea reușită a unei rachete balistitice e nevoie de 3 Patriot-uri, Occidentul ar trebui astfel să producă cel puțin 2.400 de astfel de interceptori pe an.

Lockheed a produs anul trecut 600 de interceptori PAC-3 și speră să ajungă la o producție anuală de 2.000 până în 2030. Comparativ, dacă s-ar înființa o fabrică de Patriot în Ucraina, aceasta ar produce la început doar 200-300 de interceptori.