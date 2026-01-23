CNAIR a testat o nouă tehnologie pentru acoperirea gropilor din asfalt, când vremea e geroasă. Ce au observat drumarii

Publicat la 17:40 23 Ian 2026

CNAIR a testat o nouă tehnologie pentru acoperirea gropilor din asfalt. Sursa foto: DRDP Cluj / Facebook

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a transmis, vineri, că testează o nouă tehnologie pentru remedierea rapidă a gropilor din asfalt. Tehnica a fost probată de drumarii de la DRDP Cluj şi constă în pulverizarea în straturi succesive a emulsiei bituminoase și a agregatelor, ceea ce asigură o reparație locală stabilă și circulabilă într-un timp scurt.

"Tehnologie testată de DRDP Cluj!

Pentru remedierea mai eficientă a degradărilor părții carosabile în sezonul rece, DRDP Cluj testează, în regie proprie, o tehnologie nouă pentru CNAIR.

Aceasta constă în pulverizarea în straturi succesive, a emulsiei bituminoase și a agregatelor, ceea ce asigură o reparație locală stabilă și circulabilă într-un timp scurt.

Pentru execuție în sezonul rece, emulsia bituminoasă este încălzită la temperaturi cuprinse între 70 – 80 C, aditivată și completată cu fluxant, pentru menținerea lucrabilității la temperaturi scăzute și asigurarea aderării liant–agregat.

Această tehnologie a fost aplicată cu succes la temperaturi de -12C, iar rezultatele sunt pozitive.

S-a constatat până acum o scădere a timpilor necesari pentru remedierea degradărilor apărute în sezonul rece pe partea carosabilă.

Dacă rezultatele scontate se vor confirma (inclusiv din perspectiva rezistenței în timp a reparațiilor), se ia în calcul extinderea folosirii acestei tehnologii la alte direcții regionale ale CNAIR", a comunicat instituţia.