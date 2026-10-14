CNAIR cere bani de la Guvern pentru a continua lucrările pe lotul 1 al tronsonului Bacău–Pașcani de pe A7. Nu mai e finanţat prin PNRR

CNAIR cere bani de la Guvern pentru a continua lucrările pe lotul 1 al tronsonului Bacău–Pașcani de pe A7. Sursa foto: CNAIR

Şeful CNAIR, Cristian Pistol, a transmis, miercuri, că lotul 1 al Autostrăzii Bacău – Pașcani (A7) se apropie de 70%, însă lucrările pe acest de pe acest tronson au fost finanțate prin PNRR până la 31 august 2026. "Pentru lucrările rămase, finanțarea trebuie asigurată de la bugetul de stat, iar CNAIR a solicitat alocarea sumelor necesare", a transmis Pistol.

Directorul CNAIR a adăugat că UMB este mobilizat în șantier cu 500 de muncitori și 350 de utilaje pentru a finaliza anul acesta lucrările pe cei 30,3 km dintre Săucești și Trifești.

"Antreprenorul lucrează acum la:

structura rutieră, poduri și spații de servicii,

montarea sistemelor ITS,

montarea parapetelor de protecție,

trasarea marcajelor rutiere.

Lucrările pe acest lot au fost finanțate prin PNRR până la 31 august 2026, data-limită a programului. Pentru lucrările rămase, finanțarea trebuie asigurată de la bugetul de stat, iar CNAIR a solicitat alocarea sumelor necesare.

Finalizarea lotului 1 (Săucești - Trifești) anul acesta depinde, așadar, în foarte mare măsură atât de asigurarea acestei finanțări, cât și de condițiile meteorologice din următoarele luni. Voi comunica transparent, pe măsură ce lucrurile se clarifică, ce este realist să deschidem în 2026.

Valoarea contractului este de 1,638 miliarde de lei (fără TVA)", a afirmat şeful CNAIR, Cristian Pistol.