Cod galben de inundații: Râuri din 23 de județe sunt sub avertizare de viituri și creșteri de debite. Harta zonelor afectate

Avertizarea vizează râuri din 23 de județe. FOTO: Agerpres

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, marţi, o avertizare Cod galben de inundaţii, ce vizează până miercuri dimineaţa nouă bazine hidrografice şi afluenţi mici ai Dunării, aferenţi sectorului amonte la confluenţă cu şapte râuri, potrivit Agerpres.

Avertizarea vizează râuri din 23 de județe: Arad, Argeș, Alba, Bihor, Brașov, Bistrița-Năsăud, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu și Timiș.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 23 iunie, ora 12:00 - 24 iunie, ora 9:00, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide, creşteri de debite şi de niveluri, cu posibile depăşiri ale Cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa-Năsăud), Crişul Negru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb - bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureş - bazin amonte S.H. Glodeni (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa-Năsăud), Arieş - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Târnava Mare - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Târnava Mică - bazin amonte S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita şi Mureş), Mureş - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad) şi Bega Veche - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior.

Fenomene hidrologice similare se vor semnala şi pe: Bega - bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş - bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova - amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş-Severin şi Timiş), Nera - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş-Severin), Cerna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş-Severin), Dunăre - afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui - bazin amonte de Acumularea Fântânele şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Fântânele (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi) şi Jiu - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Dolj, Mehedinţi şi Gorj).

De asemenea, risc de viituri va fi pe cursurile de apă Olt - bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău - bazin amonte de Acumularea Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval de Acumularea Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova).

INHGA menţionează că fenomenele prognozate vor afecta cu probabilitate şi intensitate mai mare unele râuri mici din judeţele: Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Dâmboviţa şi Buzău.