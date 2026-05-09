Cod galben de ploi torențiale, vânt puternic și grindină în 17 județe. HARTA localităților afectate

Meteorologii au avertizat că vor fi ploi torențiale, intensificări ale vântului și grindină, între orele 10.00 şi 22.00. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de ploi torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi grindină, valabilă sâmbătă, între orele 10:00 - 22.00, în 17 judeţe din Oltenia, Transilvania, nord-vestul Munteniei, nordul şi vestul Moldovei şi în Carpaţii Meridionali şi Orientali.

De asemenea, meteorologii au mai emis un al doilea Cod galben de ploi însemnate cantitativ, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău şi, parţial, Harghita.

Meteorologii au avertizat că vor fi ploi torențiale, intensificări ale vântului și grindină, între orele 10.00 şi 22.00, în judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Argeş, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi, Dolj şi parţial în judeţele Hunedoara şi Alba.

„În cea mai mare parte a Olteniei şi a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, nordul şi vestul Moldovei şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, izolat intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h) şi grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de 30...50 l/mp”, a transmis ANM.

Vremea va fi instabilă în toată țara, dar pe arii mai restrânse.

Un alt Cod galben va fi în vigoare de sâmbătă, de la ora 22.00, până duminică, la ora 10.00, în judeţele Botoşani, Suceava, Neamţ, Iaşi, Bacău şi parţial în Harghita.

„În nordul şi vestul Moldovei şi local în Carpaţii Orientali vor fi averse ce vor acumula cantităţi de apă de 20...40 l/mp”, a precizat ANM.

În București, sâmbătă, vremea se va va răci. Cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 19 grade, iar cea minimă va fi de 12...13 grade.