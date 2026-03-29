Cod portocaliu și galben de inundații, duminică și luni. Râuri din 12 județe, vizate de avertizări hidrologice

1 minut de citit Publicat la 16:42 29 Mar 2026 Modificat la 16:42 29 Mar 2026

În urma precipitațiilor prognozate, s-a instituit Cod portocaliu în patru județe și Cod galben în 12 județe.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică avertizări de inundații pe mai multe cursuri de apă din țară. În urma precipitațiilor prognozate, s-a instituit Cod portocaliu în patru județe și Cod galben în 12 județe, notează Agerpres.

Cod portocaliu este în vigoare în intervalul 29 martie, ora 18:00 – 30 martie, ora 12:00, pe râurile din următoarele bazine hidrografice: Râul Negru - bazin amonte confluență cu râul Covasna (județele Covasna și Harghita), Putna - bazin amonte S.H. Colacu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Colacu, râul Putna - pe sectorul aferent S.H. Mircești (județul Vrancea), Trotuș - bazin amonte S.H. Ghimeș Făget și afluenții de dreapta aferenți sectorului aval S.H. Ghimeș Făget - amonte S.H. Vrânceni (județele Harghita, Bacău și Covasna).

Totodată, un Cod galben a fost instituit pentru perioada 29 martie, ora 13:00 – 30 martie, ora 24:00, vizând râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru (județele Covasna, Harghita și Brașov), Ialomița - bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Moroeni - amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Prahova și Ialomița), Buzău - bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Banița (județele Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Buzău și Vrancea), Putna, Siret - afluenții de dreapta aferenți sectorului aval confluență cu râul Trotuș - amonte confluență cu râul Putna (județul Vrancea), Trotuș (județele Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea), Moldova - bazin amonte S.H. Gura Humorului și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Gura Humorului (județele Suceava și Neamț), Bistrița - bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele Suceava, Neamț, Harghita și Bacău).

Potrivit INHGA, fenomenele avute în vedere la emiterea ambelor coduri de avertizare sunt scurgerile importante pe versanți, torenți și pâraie, viiturile rapide pe râurile mici – cu posibile efecte de inundații locale – precum și creșterile de debite și niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menționate, existând riscul depășirii cotelor de apărare.