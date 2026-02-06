Cod roșu de inundații pe râuri din Prahova și Buzău. Mai multe gospodării din judeţul Buzău sunt deja afectate de ploi

Au fost necesare mai multe intervenţii pentru evacuarea apei din gospodării din județul Buzău / sursă foto: ISU Buzău

Hidrologii au emis o avertizare Cod roșu de inundații, valabilă vineri, 6 februarie, în intervalul orar 08.50 - 15.00, pe râuri din județele Buzău și Prahova. De asemenea, un drum a fost blocat de aluviuni în comuna Tisău, din Buzău, iar mai multe alunecări de teren activate ca urmare a ploilor din ultimele ore.

Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate şi a propagării se pot produce creşteri de debite şi niveluri cu depășiri ale cotelor de pericol pe râul Nişcov – afluent al râului Buzău, județele Prahova şi Buzău.

› Vezi galeria foto ‹

Totodată, conformdatelor transmise, vineri, de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, în contextul avertizărilor meteorologice şi hidrologice emise pentru acest judeţ au fost necesare mai multe intervenţii pentru evacuarea apei din gospodării.

Un drum a fost blocat de aluviuni în comuna Tisău, iar mai multe alunecări de teren activate ca urmare a ploilor din ultimele ore au afectat drumurile din judeţul Buzău, pompierii acţionând în mai multe zone pentru evacuarea apei.

„De la începutul manifestării efectelor meteo pentru care au fost emise avertizări, pompierii buzoieni au fost solicitaţi în 16 situaţii, în municipiul Buzău, municipiul Râmnicu Sărat, comuna Tisău, precum şi în comunele Săhăteni (localitatea Istriţa de Jos), Vipereşti, Pârscov (localitatea Afumaţi), Merei (localitatea Lipia) şi în localităţile Costeşti, Topliceni şi Podgoria.

La acest moment, se acţionează pentru evacuarea apei în municipiul Buzău, pe strada Primăverii şi strada Stăvilarului, în municipiul Râmnicu Sărat, pe strada Câineni, în comuna Podgoria, precum şi în satul Lipia, comuna Merei", a informat ISU Buzău, potrivit Agerpres.

Totodată, pe fondul ploilor abundente, au fost înregistrate alunecări de teren, iar pe anumite sectoare de drum circulaţia a fost blocată din pricina aluviunilor.