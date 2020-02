"În acest dosar toţi suntem suspecţi. Eu sunt suspectul care am venit în judeţ de două ori, o dată în ianuarie anul trecut, o dată cu constituirea unei echipe interimare de conducere a PSD Caraş-Severin, când am stat puţin timp, şi a doua oară în luna martie, când am venit împreună cu mai mulţi colegi din conducerea centrală a partidului şi mai mulţi miniştri şi am stat şase ore pentru a asista la alegerile judeţene de partid.

Am fost să dau o declaraţie în calitate de fost secretar general al partidului. Sunt alături de colegii mei în această chestiune prin care trec. ", a afirmat Codrin Ştefănescu.

Codrin Ștefănescu: În acest dosar cu toții suntem suspecți