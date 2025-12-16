O postare pe Facebook l-a făcut pe un președinte african să creadă că e lovitură de stat în Franța. Macron: „Ne-a făcut să râdem”

Comisia Europeană a amendat în aprilie Meta, compania care deţine Facebook şi Instagram, cu 200 de milioane de euro. Foto: Getty Images

Emmanuel Macron a spus că a primit un mesaj, duminică, de la un președinte african „îngrijorat” după ce a văzut o postare pe Facebook care susținea că la Paris a avut loc o lovitură de stat. Președintele francez a spus că incidentul l-a făcut să râdă, dar postarea a strâns 12 milioane de vizualizări și nu a reușit să obțină retragerea știrii false de pe rețeaua socială. Nici măcar președintele unei țări precum Franța nu are putere în fața acestor platforme, a comentat, ironic, Emmanuel Macron, relatează Agerpres.

„Duminică, unul dintre colegii mei africani mi-a trimis un mesaj. Dragă preşedinte, ce se întâmplă la voi ? Sunt foarte îngrijorat!”, a povestit preşedintele francez în timpul unei discuţii la Marsilia cu cititori ai cotidianului regional La Provence despre reglementarea reţelelor de socializare.



„Vedem un jurnalist lângă Palatul Elysee care spune că a avut loc o lovitură de stat în Franţa, că un colonel a preluat puterea, etc.”, a continuat Macron, citând din mesajul pe care i l-a transmis preşedintele african la care a făcut referire, fără a-l preciza.



„Ei bine, asta ne-a făcut să râdem”, dar acea postare a strâns „12 milioane de vizualizări”, a mai afirmat preşedintele francez. Macron a spus că a cerut echipei sale să contacteze Facebook pentru a retrage ştirea falsă. Nu au reușit.



Platforma Pharos, un portal al Ministerului de Interne francez unde sunt raportate conţinuturile ilegale pe internet, a contactat apoi Facebook, dar răspunsul a fost descurajant, şi anume că respectiva postare „nu încalcă termenii şi condiţiile noastre de utilizare”, prin urmare a refuzat eliminarea ei, a adăugat Macron, înainte de a susţine în mod ironic faptul că nici măcar preşedintele unei ţări precum Franţa nu are putere în faţa acestor platforme.



Comisia Europeană a amendat în aprilie Meta, compania care deţine Facebook şi Instagram, cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea unei reguli europene referitoare la utilizarea datelor personale.



Anterior, directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, a afirmat că „numărul legilor care instituţionalizează cenzura (în UE) nu încetează să crească şi prin urmare este dificil să se construiască acolo ceva inovator”, declaraţie criticată de Bruxelles, care a avertizat că va continua să monitorizeze respectarea de către Meta a regulilor stabilite în UE.