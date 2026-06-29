Codul roșul de caniculă crește consumul de energie electrică. Măsurile anunțate de Transelectrica

Prognozele indică pentru această perioadă un consum maxim de aproximativ 8.000 MW, estimat în intervalele de vârf de seară din zilele de luni și marți. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Transelectrica SA a decis anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme. Prognozele elaborate de Dispecerul Energetic Național indică pentru această perioadă un consum maxim de aproximativ 8.000 MW, estimat în intervalele de vârf de seară din zilele de luni și marți. În funcție de evoluția consumului și a condițiilor de funcționare ale sistemului, sunt pregătite măsuri operative graduale, care pot fi aplicate în orice moment, pentru menținerea echilibrului producție - consum și a siguranței în funcționare, a precizat compania, într-un comunicat preluat de Agerpres.

„Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în calitate de Operator de Transport și de Sistem, prin Dispecerul Energetic Național, a implementat deja măsuri preventive la nivelul operării sistemului și al gestionării Rețelei Electrice de Transport. Printre acestea se numără anularea unor retrageri programate din exploatare ale unor instalații, astfel încât infrastructura de transport să fie disponibilă la capacitate maximă și să fie redus orice risc suplimentar asociat condițiilor meteorologice extreme'”, se arată într-un comunicat al companiei, transmis Agerpres.

În contextul avertizărilor meteorologice extreme de Cod Roșu pentru caniculă, la sediul Dispecerului Energetic Național a avut loc, luni, la inițiativa Ministerului Energiei, Comandamentul Energetic, cu participarea tuturor entităților relevante din cadrul Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

În cadrul ședinței, conduse de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, au fost analizate prognozele privind evoluția consumului de energie electrică, disponibilitatea capacităților de producție și starea Rețelei Electrice de Transport, fiind prezentate măsurile operative necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță și continuitate a Sistemului Electroenergetic Național pe întreaga durată a episodului de caniculă.

Totodată, au fost consolidate măsurile de monitorizare și intervenție la nivelul Rețelei Electrice de Transport, astfel încât eventualele incidente să poată fi identificate și gestionate cu maximă operativitate, fără afectarea siguranței alimentării consumatorilor.

Pe întreaga perioadă a avertizării meteorologice, echipele operative ale Transelectrica, prin Dispecerul Energetic Național, dar și prin personalul tehnic de la nivelul Sucursalelor Teritoriale de Transport, inclusiv din stațiile electrice de transformare, monitorizează permanent starea Sistemului Electroenergetic Național și a Rețelei Electrice de Transport, fiind pregătite să intervină prompt dacă situația o impune.

Pe lângă cei aproximativ 1.500 MW puși în funcțiune în centrale electrice și instalații de stocare noi de la începutul anului și până în prezent, dintre care aproximativ 1.000 MW în ultima lună, pentru perioada următoare au fost pregătiți să fie conectați la rețea alți 1.000 MW, investiții în centrale fotovoltaice, centrale eoliene și instalații de stocare, care vor contribui la creșterea flexibilității și rezilienței Sistemului Electroenergetic Național.