Risc de blackout din cauza căldurii extreme. Seara crește consumul de energie, România e nevoită să importe la prețuri mai mari

Din cauza temperaturilor extreme, în orele de vârf de consum România se bazează și pe importuri. FOTO: Getty Images

Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat luni, la Antena 3 CNN, că din cauza temperaturilor extreme, în orele de vârf de consum România se bazează și pe importuri, iar anumite lucrări care pot genera creșteri de consum sau riscuri de pene de curent au fost amânate până miercuri.

Luni a fost convocat Comandamentul Energetic, iar Bușoi a precizat că a fost fizic la Transelectrica, unde toate echipele sunt mobilizate.

Potrivit acestuia, capacitatea de producție este în parametri, însă în orele de vârf de consum, mai ales seara, România se bazează și pe importuri. Acest lucru creează presiune asupra prețului mediu al energiei electrice.

Transelectrica are echipe pregătite să intervină în cazul unor pene de curent, a spus Bușoi.

Întrebat dacă există riscuri în anumite zone, Cristian Bușoi a spus că sunt monitorizate zonele considerate de risc, dar că, în acest moment, nu există niciun incident semnificativ și nici nu se așteaptă apariția unor astfel de probleme.

De asemenea, anumite lucrări care ar fi putut genera creșteri de consum sau riscuri în rețea au fost amânate până miercuri.

Valul de căldură pune presiune uriașă pe sistemul energetic al României. Consumul a crescut deja cu 12%, iar seara, când temperaturile rămân ridicate și aparatele de aer condiționat funcționează la maximum, producția internă nu mai face față cererii.

Datele de sâmbătă sunt grăitoare: dimineața, consumul depășea 4.500 de megawați, iar seara a fost atins un vârf de aproape 7.000 de megawați – nivel la care România a fost nevoită să importe nu mai puțin de 2.050 de megawați.

Trei sferturi din ţară, inclusiv Capitala, se vor afla până miercuri dimineaţă sub Cod roşu de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat. Temperaturile resimțite luni, la ora prânzului, au ajuns la 44 de grade în București. În vestul țării, la Oradea, se resimt 42 de grade Celsius.