Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice sunt aduse azi în România și vor fi transportate, sub pază, la Muzeul de Istorie

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au fost prezentate într-o conferință de presă, la muzeul din Drents.

Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice furate în urmă cu mai bine de un an vor fi aduse în România, marți, în condiţii de maximă securitate. Tezaurul dacic va fi transportat cu un avion pus la dispoziţie de autorităţile olandeze, iar piesele vor fi protejate în vitrine speciale, cu geam antiglonţ. După aterizare, tezaurul va fi preluat de jandarmii instruiţi special pentru această misiune și va fi escortat până la Muzeul Național de Istorie.

Odată ce aeronava va ateriza pe teritoriul ţării noastre, tezaurul va fi preluat de forţele speciale ale jandarmeriei, care au fost pregătite în avans pentru această procedură. Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări vor fi duse, sub pază, la Muzeul Naţional de Istorie a României, acolo unde vor fi şi expuse, pentru prima oară după mai bine de un an. Expoziţia va fi deschisă pentru publicul larg începând de miercuri, 22 aprilie, pe o perioadă de 10 zile.

Coiful de la Coţofeneşti şi două dintre cele trei brăţări dacice, care au fost furate în ianuarie 2025 de la Muzeul Drents din Assen, au fost recuperate în cele din urmă la 1 aprilie.

Procesul este în plin curs, în Olanda. Doi dintre suspecți au încheiat deja acorduri cu procurorii și au returnat coiful și două dintre brățările furate, în schimbul unor pedepse reduse. Instanța din Assen urmează să pronunțe verdictul final în acest caz pe 5 iunie.

Ce se întâmplă cu a treia brățară

A treia brățară de aur furată lipsește încă și nu este încă clar dacă și când va fi returnată. Potrivit Laurei Peters, profesor asociat de drept penal la Universitatea din Groningen, această brățară ar putea fi teoretic folosită în continuare ca monedă de schimb în negocieri.

Dacă instanța nu aprobă în cele din urmă acordul, acest lucru ar putea avea consecințe pentru inculpați. Peters subliniază că Serviciul Public de Parchet nu trebuie să-și facă atâtea griji: pentru ei, cea mai mare parte a fost deja soluționată, deoarece comorile de artă au fost restituite. Pentru inculpați, pericolul constă mai mult în aprobarea reducerii pedepsei și în finalizarea procesului.

Peters se așteaptă ca procesul să fie mult mai scurt decât de obicei datorită acordului procedural. În mod normal, toate detaliile ar fi discutate pe larg, dar datorită acordului, probabil că nu va mai fi nevoie să se ia în considerare mulți pași. Au fost rezervate trei zile pentru audierea pe fond a cazului.

„În principiu, acest lucru ar trebui să fie posibil mult mai rapid datorită acestor acorduri”, spune ea. „Dar poate că au nevoie de o zi pentru fiecare inculpat.” Durata exactă a cazului depinde de conținutul acordurilor, pe care încă nu îl știm.