Comandament de urgență din cauza febrei aftoase, care se extinde la fermele din Ungaria. Cehia și Polonia au luat deja măsuri

Un comandament de urgență a fost convocat, marți, la Ministerul Administrației și Internelor, după ce în Ungaria a fost descoperit un focar de febră aftoasă. În România este pericol deoarece importăm lapte din Ungaria.

Ionuț Lupu, fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a declarat la Antena 3 CNN că în Polonia s-au luat măsuri din 7 martie, la fel și în Cehia, spre deosebire de România unde încă se discută.

Lucrul ăsta, pe noi, fermierii, ne îngrozește, pentru că suntem deja la aproape o săptămână de când a fost declarat oficial acest focar în Ungaria. Vedem că toate țările de jură împrejurul Ungariei iau măsuri radicale și din păcate, noi acum identificăm ce măsuri am putea lua. În anul 2024 am plătit aproximativ 50 de milioane de euro despăgubiri pentru pesta porcină africană și pesta micilor rumegătoare. Nu ne dorim ca același lucru să se întâmple și în cazul fermelor de bovine, pentru că febra aftoasă este una dintre cele mai contagioase boli la animale. În momentul de față România nu are un pachet de măsuri foarte clare. Noi am cerut interzicerea accesului în România de animale, lapte și produse din lapte, carne și produse din carne. Vedem că până acum, de la începutul anului, au intrat în țară peste 270 de camioane cu porci pentru sacrificare. Vedem că au intrat undeva în jur de 14-15 camioane cu bovine și vreo două camioane de oi. Camioanele sunt vector de transmitere al acestei boli. Roțile camioanelor pot să transporte virusul, a declarat Lupu.

