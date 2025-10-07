Compania de drumuri a încheiat cu Salrom contractul pentru necesarul de sare în iarna 2025-2026. Stocul e de 106.000 de tone

Termometrele au coborât până la minus 3 grade Celsius. Foto: Captură Antena 3 CNN

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are un stoc de sare de 106.000 de tone, iar în baza contractului semnat luni cu Salrom pentru necesarul de sare în iarna 2025 - 2026 direcţiile regionale vor putea comanda cantităţi suplimentare dacă şi unde este cazul.

"În contextul ultimelor avertizări meteorologice transmise de ANM care vizează episoade severe de vreme rea (ploi însemnate cantitativ, vânt puternic şi ninsori la altitudini peste 1700 m) în perioada următoare, conducerea CNAIR a convocat astăzi prin videoconferinţă Comandamentul Central de Iarnă. Pe lângă conducerea companiei, au fost prezenţi directorii regionali, şefii tuturor secţiilor de drumuri naţionale (SDN-uri) şi reprezentanţii poliţiei rutiere care vor colabora pentru ca circulaţia rutieră să se desfăşoare în condiţii de siguranţă", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a companiei de drumuri.



Conform sursei citate, discuţiile s-au axat pe inventarierea utilajelor şi materialelor care vor fi utilizate pentru a menţine reţeaua rutieră din administrare utilizabilă în condiţii de siguranţă pe perioada fenomenelor meteorologice severe, scrie Agerpres.



"Trebuie menţionat şi faptul că astăzi s-a semnat cu Salrom contractul pentru necesarul de sare în iarna 2025 - 2026. CNAIR are în prezent un stoc de 106.000 tone de sare, dar în baza acestui contract direcţiile regionale vor putea comanda cantităţi suplimentare dacă şi unde este cazul.

Siguranţa participanţilor la trafic este primordială pentru CNAIR şi la primul semn că aceasta este în pericol se vor lua imediat măsurile necesare pentru a o păstra, adică restricţii de circulaţie sau chiar închiderea circulaţiei pe segmentele de drum cu probleme", au dat asigurări reprezentanţii CNAIR.