Context.ro: Peste 4.000 de mame nu au primit bani pentru nou-născuți de luni de zile, pentru că Primăria Capitalei nu are fonduri

Multe dintre femei încă speră că vor primi banii pentru îngrijirea celor mici. Sursa foto: Getty Images

Peste 4.000 de mame din București așteaptă de luni întregi stimulentul de 2.500 de lei acordat pentru nou-născuți, bani care nu au mai ajuns în conturi. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) invocă lipsa fondurilor bugetare, iar conducerea instituției susține că situația este cauzată și de diminuarea sumelor alocate Primăriei Generale, în favoarea primăriilor de sector, potrivit context.ro.

Eliza Elena Munteanu, o mamă din Capitală, a povestit că a depus dosarul fizic la sediul DGASMB în octombrie 2025, însă nici până acum, la patru luni distanţă, nu a primit stimulentul. Ea a mai precizat că nu a fost informată de autorități cu privire la eventuale întârzieri.

Conform sursei citate, Elena Munteanu a primit după mai bine de trei luni un răspuns prin e-mail în care i s-a transmis că "plata va fi efectuată în funcție de alocările financiare".

"Sunt niște bani pe care ne bazăm. Noi încă sperăm să-i primim, trebuie să luăm cărucior la copil", a menţionat tânăra mămică.

Ulterior, ea a mai mărturisit că situația o face să se simtă ignorată de administrația locală: "Fix la persoanele vulnerabile, noi până la urmă aducem pe lume copii, copii care vor aduce bani la bugetul de stat. Sunt niște bani care ajută, pentru că copilul are nevoie de scutece, lapte praf".

Nu mai puțin de 4.041 de mame care și-au depus dosarele în perioada septembrie-decembrie nu au primit încă banii destinați nou-născuților. Într-un răspuns oficial, reprezentanţii DGASMB indică drept cauză principală a întârzierilor "disponibilul financiar alocat instituției".

Cu alte cuvinte, fondurile din buget sunt insuficiente. Restanțele pentru stimulentele la naștere depășesc, în total, zece milioane de lei.

Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, Cosmina Ioana Simiean Nicolescu, a declarat că neplata stimulentelor este determinată de situația bugetară a PMB.

"Are legătură cu diminuarea bugetului Capitalei, care a avut loc în mod constant în ultimii doi ani. Primăria Capitalei a pierdut foarte mult din bugetul pe care l-a avut alocat prin bugetul de stat, în favoarea sectoarelor municipiului București", a afirmat Cosmina Simiean Nicolescu.

Ulterior, ea a mai făcut următoarele precizări: "Sunt niște simulente pe care Primăria Capitalei, într-un moment în care a avut bani și a fost excedent, a decis să le acorde. În acest moment, nu sunt aceste sume. Nu e o decizie ușor de luat, mă gândesc, nici la Primăria Capitalei de către nimeni, dar a fost singurul lucru posibil".

În ceea ce privește reluarea plăților, şefa DGASMB a spus că sumele vor fi virate "după aprobarea bugetului", fără a putea indica un termen clar pentru acest moment.

Întrebată dacă și alte categorii sunt afectate de lipsa fondurilor, Cosmina Simiean Nicolescu a confirmat că mai multe ajutoare și stimulente au fost, de asemenea, suspendate temporar de la plată.

Stimulentele financiare oferite de Primăria Municipiului București (PMB) la naștere reprezintă un sprijin unic, în valoare de 2.500 de lei pentru fiecare nou-născut, destinat acoperirii cheltuielilor inițiale legate de venirea pe lume a copilului și de îngrijirea acestuia.

Ajutorul este acordat la cererea a cel puțin unuia dintre părinți, cu condiția ca acesta să aibă domiciliul sau reședința în București de minimum șase luni înainte de depunerea dosarului. Documentele trebuie depuse la sediul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), în termen de aproximativ 30 de zile de la nașterea copilului.