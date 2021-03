Cine a fost Cornelia Catanga. Drama pe care o ascundea: ”Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram”

Cornelia Catanga a fost internată în cursul zilei de joi, fiind infectată cu SARS-CoV-2. A venit la spital în stare gravă, adusă de o ambulanță.

Din cauza stării critice și a comorbidităților, Cornelia Catanga a murit, vineri dimineața, în jurul orei 4. Cornelia Catanga avea 63 de ani și era una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică lăutărească. Ea împărțea scena de ani de zile cu soțul său, Aurel Pădureanu.

În vara lui 2019, artista a suferit un stop cardio-respirator şi avea montat un stent la inimă.

Cine a fost Cornelia Catanga

Cornelia Catanga s-a născut la Zeletin, Cătina, în județul Buzău, în 9 martie 1958. În 1964, Cornelia a început să cânte la acordeon, iar în 1966 a cântat pentru prima dată pe scenă, la balul comunei Valea Plopului (jud. Prahova).

Din 1967, solista a cântat la nunţi, botezuri şi petreceri

Cornelia Catanga a făcut primul pas spre celebritate în anul 1969, după ce a participat la o preselecţie la Casa de Creaţie din Buzău.

În 1971, a cântat pentru prima dată alături de Toni Iordache, iar în perioada 1972 — 1978, a început să cânte la nunţi alături de Nicolae Florian şi Marin Nasturică.

Cornelia Catanga, cântăreața de muzică lăutărească, a cântat alături de Romica Puceanu

În 1979, Catanga a cântat pentru scurt timp alături de Romica Puceanu, iar în 1985 a avut primul spectacol la Sala Polivalenta.

Din 1986, au început turneele în străinătate

După 1995, a înregistrat colaborări cu Sfinx Experience, Nicu Constantin şi Loredana Groza, dar a continuat colaborările cu mulți alți artiști.

Cornelia Catanga, una dintre cele mai cunoscute cântărețe de muzică de petrecere de la noi din țară, fusese executată silit din casa în care locuia împreună cu soțul ei, Aurel Pădureanu.

”Au fost momente în viaţa mea când am vrut să mă sinucid. Vreau să fiu o piatră tare pentru Alexandru (fiul ei - n.red.). Tot ce îmi mai doresc acum e să se căsătorească fiul meu, iar nora mea să-mi facă un nepot şi să fie fetiţă”, declara cântăreața.

Cine a fost Cornelia Catanga. Drama pe care o ascundea

Artista a mărturisit în direct că atunci când s-a născut a fost de-a dreptul aruncată sub pat, deoarece bunica și mătușa sa au crezut că a decedat. Cântăreața s-a născut prematur la 7 luni și cântăreața doar 850 de grame.

”Eram vânătă din cap până în picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus < > Am fost aruncată sub patul în care era maică-mea. Bunica mea mi-a spus că în momentul în care m-au luat într-o cârpă m-au aruncat sub pat pentru că eram neagră vânătă toată și nu respiram. Și au zis pe cine să salveze, pe maică-mea sau copilul”, a spus Cornelia Catanga la Antena Stars.

