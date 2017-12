CRĂCIUN FERICIT! În aceste zile speciale, Antena3.ro urează tuturor prietenilor sai, din toate tarile, din inima, un CRACIUN FERICIT alaturi de copiii lor si de toti ce dragi.



Avem cu totii prieteni in toate colturile lumii și daca nu stiti cum sa spuneti CRACIUN FERICIT, va ajutam noi!





CRĂCIUN FERICIT! Cum se spune “CRACIUN FERICIT” in ….. :



Africa de Sud: Geseënde Kersfees



Albania:Gezur Krislinjden



Araba: Milad Majid



Argentina: Feliz Navidad



Armenia: Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand



Brazilia: Feliz Natal



Bulgaria: Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo



Catalana: Bon Nadal i un Bon Any Nou!



Chile: Feliz Navidad



China: (Cantonesa) Gun Tso Sun Tan’Gung Haw Sun



Columbia: Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo



Corsica: Pace e salute

Croatia: Sretan Bozic

Cehia: Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok

Coreea: Sung Tan Chuk Ha

Danemarca: Glædelig Jul

Engleza: Merry Christmas

Eschimosi: (inupik) Jutdlime pivdluarit ukiortame pivdluaritlo!

Esperanto: Gajan Kristnaskon

Estonia: Ruumsaid juulup|hi

Etiopia: (Amharic) Melkin Yelidet Beaal

Franta: Joyeux Noel

Germania: Froehliche Weihnachten

Grecia: Kala Christouyenna!

Groenlanda: Juullimi Pilluaritsi!

Haiti: Jwaye Nowel or to Jesus Edo Bri’cho o Rish D’Shato Brichto

Hawaii: Mele Kalikimaka

Ungaria: Kellemes Karacsonyi unnepeket

Islanda: Gledileg Jol

Indonezia: Selamat Hari Natal

Irak: Idah Saidan Wa Sanah Jadidah

Irlanda: Nollaig Shona Dhuit, or Nodlaig mhaith chugnat

Italia: Buone Feste Natalizie

Iugoslavia: Cestitamo Bozic

Japoneza: Shinnen omedeto. Kurisumasu Omedeto

Latina: Natale hilare et Annum Faustum!

Letona: Prieci’gus Ziemsve’tkus un Laimi’gu Jauno Gadu!

Lituaniana: Linksmu Kaledu

Malteza: IL-Milied It-tajjeb

Norvegiana: God Jul, or Gledelig Jul

Papua New Guinee: Bikpela hamamas blong dispela Krismas na Nupela yia i go long yu

Peruana: Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo

Filipineza: Maligayan Pasko!

Portugheza:Feliz Natal

Romana: Craciun Fericit

Rusa: Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom

Sarba: Hristos se rodi

Scotiana: Nollaig chridheil huibh

Slovaca: Vesele Vianoce. A stastlivy Novy Rok

Slovena: Vesele Bozicne Praznike Srecno Novo Leto or Vesel Bozic in srecno Novo leto

Spaniola: Feliz Navidad

Suedeza: God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År

Turca:Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun

Ukrainiana: Srozhdestvom Kristovym or Z RIZDVOM HRYSTOVYM

Vietnameza: Chuc Mung Giang Sinh