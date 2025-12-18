Nicușor Dan nu e de acord cu Bolojan în problema prescripției: „Întrebarea e de ce nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție”

Nicușor Dan nu e de acord cu Bolojan în problema prescripției. FOTO captura video Facebook Administrația Prezidentiala

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, înainte de summitul de la Bruxelles, că problema fundamentală legată de prescrierea faptelor mari de corupțue e de ce nu se reușește ca în termenul de 15 ani - cât e cel de prescripție - nu se termină un proces penal cu o soluție.

„Întrebarea fundamentală e, pentru fapte mari de corupție din Codul Penal și acea lege specială a DNA, cu termenul de prescripție care ajunge la 15 ani, de ce nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție.

Ar trebui ca în 2 - 3 ani, față de persoana vizată de un astfel de dosar să se termine și cercetarea și judecarea, ca să aibă o soluție. Asta e problema”, a declarat Nicușor Dan.

Ministrul Justiției a declarat, la Antena 3 CNN, că a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan în urmă cu două zile despre înlăturarea prescripției anumitor fapte de corupție. Radu Marinescu a adăugat că, în opinia sa, statul trebuie să se asigure că faptele de corupție sunt anchetate și sancționate „categoric” nu „stinse” prin prescriere. Ministrul a mai spus că trebuie luate măsuri în acest sens, precizând că subiectul va fi discutat și la grupul de lucru privind justiția de la Guvern.

Radu Marinescu a precizat că a discutat cu Ilie Bolojan despre problema prescrierii faptelor de corupție.

Întrebat care este totuși opinia sa în ceea ce privește această chestiune, Marinescu a spus că „trebuie să ne asigurăm că faptele de corupție sunt investigate și sancționate categoric, nu stinse prin prescripție”. „Plecăm de la această certitudine că trebuie să luăm măsuri în acest sens”, a adăugat ministrul Justiției.

Ilie Bolojan a vorbit miercuri, în cadrul unui interviu, despre sistemul de justiție din România și, în special, despre nemulțumirea oamenilor față de dosarele mari de corupție care ajung să fie clasate după ani de judecată, din motive de prescriere.

„Fără să fiu un specialist în materie juridică, consider că cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție. La lucrurile mici, care nu au o relevanță pentru societate, este o altă situație.”, a declarat acesta, la DigiFM.

Sorin Grindeanu l-a contrazis pe Ilie Bolojan, care a spus că nu este de acord cu prescrierea faptelor de corupție, precizând că este datoria profesioniștilor să ia măsuri în acest sens, iar politicienii nu trebuie să intervină.

Întrebat, înainte de ședința Coaliției, cum comentează afirmația premierului, președintele PSD a spus „e părerea domniei sale, haideți să vedem”. Sorin Grindeanu a întrebat apoi, retoric, cu ce este mai bună conducerea USR din prezent care vrea schimbarea legilor justiţiei, faţă de fostul lider al social-democraţilor, Liviu Dragnea, care a încercat acelaşi lucru.