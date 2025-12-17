Ministrul PSD al Justiției, de acord cu Bolojan: Faptele de corupție trebuie sancționate, nu stinse prin prescripție

Radu Marinescu a precizat că a discutat cu Ilie Bolojan despre problema prescrierii faptelor de corupție. Foto: Agerpres

Ministrul Justiției a declarat, la Antena 3 CNN, că a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan în urmă cu două zile despre înlăturarea prescripției anumitor fapte de corupție. Radu Marinescu a adăugat că, în opinia sa, statul trebuie să se asigure că faptele de corupție sunt anchetate și sancționate „categoric” nu „stinse” prin prescriere. Ministrul a mai spus că trebuie luate măsuri în acest sens, precizând că subiectul va fi discutat și la grupul de lucru privind justiția de la Guvern.

„Codul penal reglementează prescripția și și o discuție despre exact această ipoteză, și anume a analizei cu privire la posibila imprescriptibilitate în raport de gravitatea faptelor de corupție am avut cu domnul premier în urmă cu două zile. Cu alte cuvinte, ne preocupă această chestiune, așa cum a spus și domnul Grindeanu. Ministerul Justiției, condus de către mine, va participa activ la acel grup de lucru în care ne propunem să analizăm în mod profesionist, foarte serios, aceste chestiuni”, a spus ministrul Justiției.

Întrebat care este totuși opinia sa în ceea ce privește această chestiune, Marinescu a spus că „trebuie să ne asigurăm că faptele de corupție sunt investigate și sancționate categoric, nu stinse prin prescripție”. „Plecăm de la această certitudine că trebuie să luăm măsuri în acest sens”, a adăugat ministrul Justiției.

Întrebat când va începe grupul de lucru anunțat de premierul României, ministrul Justiției a răspuns „cât de curând posibil”.

„Noi suntem pregătiți. Echipa de la Ministerul Justiției astăzi a participat la consunltările de la CSM pentru a vedea pozițiile exprimate și de către asociațiile de magistrați. Am preluat de acolo informația relevantă, care apoi va fi transferată și către grupul de lucru respectiv. În momentul în care el va fi constituit prin decizia prim-ministrului, vom începe această activitate”, a spus Marinescu.

Acesta a adăugat că magistrații trebuie să ia și ei parte de la aceste discuții.

„Puterea judecătorească se autoguvernează în conformitate cu principiul independenței justiției. Deci, din punctul meu de vedere, dumnealor ar trebui să participe la discuțiile care până la urmă vizează exact probleme de funcționare interioară a sistemului judiciar, despre care și președintele spune că se autoguvernează”, a spus Marinescu.

În ceea ce privește moțiunea simplă depusă în Parlament împotriva sa de către AUR, Marinescu a spus că se va prezenta la dezbatere. Întrebat cum comentează reacția celor de la USR care au spus că nu știu ce vot vor da, Marinescu a spus că programul de guvernare în ceea ce privește justiția a fost făcut împreună cu USR.

„Eu respect Parlamentul României. Mă voi prezenta pentru dezbaterea moțiunii simple în ceea ce mă privește. deci, în ceea ce privește atitudinea mea, aceea este de perfect respect față de Parlament.

Sunt un ministru al unei Coaliții și programul de guvernare în ceea ce privește justiția l-am făcut împreună cu colegii de la PNL, de la USR, iar în Parlament voi explica foarte concret și foarte aplicat ceea ce am făcut și vă asigur că s-au făcut foarte multe lucruri pe care am acum ocazia să le și prezint.

Dacă Parlamentul va aprecia că activitatea desfășurată de către mine este una necorespunzătoare, dacă premierul va aprecia în acest sens, eu vă asigur că voi avea o conduită de responsabilitate”, a mai spus ministrul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că nu este de acord cu prescrierea faptelor de corupție. „Fără să fiu un specialist în materie juridică, consider că cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție. La lucrurile mici, care nu au o relevanță pentru societate, este o altă situație”, a spus prim-ministrul.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a contrazis, precizând că este datoria profesioniștilor să ia măsuri în acest sens, iar politicienii nu trebuie să intervină. Întrebat, înainte de ședința Coaliției, cum comentează afirmația premierului, președintele PSD a spus „e părerea domniei sale, haideți să vedem”.