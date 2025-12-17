Grindeanu îl contrazice pe Bolojan în legătură cu prescripția și atacă USR: „Cu ce sunt mai buni decât Liviu Dragnea?”

„Nu sunt de acord cu implicarea politicului în aceste probleme”, a spus Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Sorin Grindeanu l-a contrazis pe Ilie Bolojan, care a spus că nu este de acord cu prescrierea faptelor de corupție, precizând că este datoria profesioniștilor să ia măsuri în acest sens, iar politicienii nu trebuie să intervină. Întrebat, înainte de ședința Coaliției, cum comentează afirmația premierului, președintele PSD a spus „e părerea domniei sale, haideți să vedem”. Sorin Grindeanu a întrebat apoi, retoric, cu ce este mai bună conducerea USR din prezent care vrea schimbarea legilor justiţiei, faţă de fostul lider al social-democraţilor, Liviu Dragnea, care a încercat acelaşi lucru.

Președintele PSD a fost întrebat despre afirmaţia premierului Ilie Bolojan care a declarat că faptele de corupţie ar trebui să nu se mai prescrie.

„E părerea domniei sale. Haideţi să vedem. Noi am spus că mergem la acel grup de lucru pe care îl organizează guvernul. Nu ştiu dacă locul cel mai bun e la guvern, dar mergem acolo şi vom fi parte activă. Dar specialiştii, nu neapărat o zonă politică în treaba asta, nu sunt de acord cu implicarea politicului în aceste probleme”, a spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a spus că el punctul de vedere al PSD în ceea ce privește legile justiției l-a transmis, respectiv că politicienii nu trebuie să intervină și profesioniștii trebuie să vină cu măsurile care se impun.

„Am dat un punct de vedere al meu, al PSD-ului, nu doar pe această zonă din legile justiţiei, ci pe întreaga abordare. Eu cred că aici profesioniştii trebuie să discute, eu cred că, şi nu cred, chiar ştiu că în acest moment implicarea politicului în această zonă a justiţiei nu face decât rău. Vă dau un exemplu. Cu ce este mai bună conducerea USR de acum cu dosare în instanţă, care vrea schimbarea legilor justiţiei faţă de Liviu Dragnea care a încercat acelaşi lucru? Cu ce? De aceea vă spun că aici cei care trebuie să vorbească şi să hotărască sunt cei din sistemul de justiţie”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, ar trebui să demisioneze din funcţie în urma protestelor la adresa ei, Grindeanu a răspuns: „Nu mă puneţi să comentez aşa ceva. A fost un concurs pe care l-a luat. Sunt lucruri care nu ţin de mine şi nici nu vreau să-mi dau cu părerea”.

În ceea ce privește moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu, Grindeanu a spus: „Pentru ce să fie responsabil domnul Marinescu?”.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, de asemenea, dacă PSD va vota moţiunea simplă depusă împotriva ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. „Nu văd motive în acest moment să votăm aşa ceva”, a declarat preşedintele PSD.

Nu ar fi prima dată când social-democrații votează o moțiune simplă împotriva unui ministru din Guvernul din care fac parte. Senatorii PSD au votat alături de AUR pentru moțiunea împotriva Dianei Buzoianu, ministra USR a Mediului.